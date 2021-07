EXATLON 5 USA : Qui a été éliminé le 25 juillet ?

Telemundo Genesis Romero

Déjà face au dernier mois de la compétition la plus féroce de la planète, Exatlon États-Unis, les émotions sont vives car des athlètes toujours présents dans les arènes, personne ne veut sortir tant les enjeux sont déjà élevés. , chacun se concentre sur la défense de son équipe et reste à se battre contre vents et marées, se rapprochant de plus en plus des combats individuels qui seront le moyen final de tout décider.

Qui a été éliminé le 25 juillet ?

Le 25 juillet, les filles étaient en danger et c’est pour cette raison qu’une bataille intense s’annonçait dans le circuit des poules où malgré un combat à armes égales, où un vainqueur clair n’était jamais prédit, l’équipe Famosos a remporté la victoire et Génesis Romero a dû quitter Exatlon États-Unis.

Le Vénézuélien qui a mis le pied dans les arènes de la République dominicaine il y a un peu plus de quatre semaines, après des rumeurs incessantes sur une incorporation controversée qui a déclenché la colère des fans d’Exatlon États-Unis, assurant que la somme de ces quatre derniers athlètes n’avait pas de sens et c’était injuste pour ceux qui font partie de l’émission de téléréalité sportive depuis janvier dernier, quand tout a commencé.

Selon le site officiel d’Exatlon États-Unis, Genesis Romero a 24 ans et est spécialiste du 100 mètres haies et du saut en longueur. Il a remporté la médaille d’or aux Jeux sud-américains de Cochabamba 2018, où il a réalisé son meilleur temps de 13:08 secondes. Genesis a demandé à entrer dans ‘Exatlón United States’ après avoir vu un teaser de l’émission sur YouTube et a estimé qu’elle pourrait faire le tour des circuits. Ses parents ne savent pas qu’elle participera à ‘Exatlón’, car elle veut les surprendre lorsqu’ils la verront dans l’émission.

A son départ, et faisant toujours preuve de la bonne attitude qui la caractérisait, Genesis Romero a assuré avec force qu’elle portait cette expérience dans son cœur et qu’elle ne regrettait rien, puisqu’elle a quitté Exatlon Etats-Unis reconvertie en une meilleure athlète et surtout le tout en bien meilleure personne.

Une saison inédite

Ce n’est un secret pour personne que la cinquième saison d’Exatlon États-Unis est une saison qui restera dans l’histoire, pleine d’expériences et de situations inédites que ni le public ni les athlètes participants n’avaient vécues dans les épisodes précédents.

Nous commençons par le temps qu’a duré la saison, puisqu’elle a commencé fin janvier de cette année et ceux qui l’ont commencée sont déjà à six mois de leur vie en compétition pour ce rêve. En plus de cela, le nombre d’athlètes blessés a dépassé toutes les prévisions, scellant l’avenir de nombre d’entre eux et les conduisant à quitter les arènes pour se concentrer sur leur santé.

Mais ce qui a peut-être suscité plus de controverse, ce sont les athlètes suspendus et expulsés de la compétition pour avoir enfreint les règles, parmi lesquels se distinguent des noms préférés tels que la bien-aimée “Pantera” de la compétition, Denisse Novoa.

