EXATLON 5 USA : Qui a été éliminé le 27 juin ?

Chaque dimanche de la lutte pour la permanence, au fur et à mesure que la cinquième saison d’Exatlon États-Unis avance, cela devient de plus en plus émotionnel et difficile, car au fil des jours, les athlètes sont plus concentrés sur la gloire, personne ne veut quitter la compétition, et tout devient plus difficile. Il ne fait aucun doute que les émotions sont vives dans la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète».

Le 27 juin n’a pas fait exception. Avec les femmes des deux équipes en danger, et Mirna Almada, des Contendientes, condamnées depuis vendredi 25 juin dernier, le combat serait une crise cardiaque dans les sables de la République dominicaine.

Le combat pour la permanence du 27 juin

Dans la nuit du 27 juin, sur le circuit de la tyrolienne, les concurrents ont commencé à marquer, qu’Ana María Parra a complété avec le deuxième point. Ils sont déterminés à ne pas être vaincus aujourd’hui, le combat pour la permanence qu’ils veulent être entre Mirna Almada et l’une des filles de l’équipe Famosos.

Le premier tour des duos s’est clôturé sur un retentissant 4 à 1 en faveur des Contendientes, avec un point d’El Vaquero, Kelvin Noeh Renteria. Le deuxième tour a commencé avec deux favoris, Jeyvier Cintrón pour les rouges et Andoni García pour les bleus pour un autre point aux concurrents qui n’étaient déjà qu’à cinq points de la victoire. Ils sont déterminés à remporter le duel pour la permanence !

Bien que les Célèbres aient trois points, les Concurrents sont imparables sur le chemin de la victoire, aux mains du “Cowboy” des Bleus ils ont obtenu 7 points et sont à l’aise, à trois points d’un autre exploit, dans la compétition, car en plus de une équipe célèbre qui n’a réussi à marquer que trois points.

Ana Parra a marqué le huitième point lors d’une nuit où les concurrents n’ont pas accepté une autre défaite. À chaque fois, l’écart de score s’agrandit et tout s’enchaîne sur le fait que le duel pour la permanence serait bleu contre rouge. C’est le “León” Octavio “Tavo” Gonzalez qui a marqué la balle de match pour son équipe, et Nathy Sanchez contre Wilmarie Negrón a eu la possibilité d’avoir le dernier point d’une journée au cours de laquelle les différences sont devenues perceptibles.

C’est Wilmarie Negrón qui a donné la victoire aux Bleus, le duel éliminatoire se jouerait donc entre Mirna Almada, condamnée vendredi dernier, et Dania Aguillón. Des filles se battent à Exatlon aux États-Unis !

Le circuit était le même, mais en réalité, il y avait des changements mineurs dans le domaine du tir, où le premier à atteindre quatre victoires resterait dans la compétition. Mirna Almada, dans une interview avec Chelly Cantú, a déclaré qu’elle était sûre que sa mère lui dirait “N’abandonne pas”, et Dania Aguillón a déclaré qu’elle était sûre que son père la soutiendrait et lui demanderait de continuer lui donner le meilleur pour réussir et rester à Exatlon aux États-Unis.

Mirna Almada a été vue comme elle nous a toujours habitués, très forte ! Faire un point après l’autre dans le duel final et remporter la victoire, le rêve a pris fin pour Dania Aguillón, le renfort de Team Famosos qui termine aujourd’hui son parcours au sein d’Exatlon États-Unis.

Merci guerrier

