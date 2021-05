EXATLON 5 USA : Qui a été éliminé le 30 mai ?

Telemundo Eric Alejandro revient au Team Famosos de Exatlon USA.

Bon sang, ce furent des semaines difficiles et inattendues chez Exatlon USA. Avec la sanction inattendue des deux hommes forts de l’équipe Famosos, Jacobo García et Jeyvier Cintrón, le score des Reds a continué en chute libre et ils ont atteint un endroit très complexe où l’esprit a joué un rôle important dans leur performance, et vous peuvent voir que dans chaque résultat ils obtiennent à cette étape cruciale de la soi-disant «compétition la plus féroce de la planète».

Jacobo García et Jeyvier Cintrón : Où sont-ils ?

Les fans pensaient que les deux athlètes reviendraient aujourd’hui après qu’une sanction leur ait été imposée pour avoir apparemment rompu le contrat, car la semaine annoncée serait déjà remplie, mais ce n’était pas le cas, il est donc prévu qu’ils rejoignent le compétition la semaine qui débute le lundi 31 mai et ainsi soulever un peu la Team Famosos, qui traverse son pire moment depuis le début de la cinquième saison.

Les causes officielles de la suspension de ces deux athlètes, ainsi que celles survenues depuis des semaines, dont l’expulsion de deux autres guerriers, sont encore inconnues au-delà de l’explication de Telemundo, qui a affirmé avec beaucoup de force que tout se résume à une “violation des règles”.

Le jour de la permanence du 30 mai

Au fur et à mesure que les jours passent, les dimanches de la lutte pour la permanence et l’élimination deviennent de plus en plus difficiles, car les équipes s’efforcent de tout donner pour rester dans la compétition, dans une étape où les prix sont plus importants et la gloire est de plus en plus proche.

Le 30 mai, l’élimination s’est jouée dans l’un des circuits que nous avons rencontrés cette saison, le circuit urbain, où nous avons vu l’équipe Famosos dans une attitude tendue et difficile, et cela a conduit à leur passé, vaincu par certains concurrents concentrés et imparables. , qui ont apparemment trouvé ce “talon d’Achille” insaisissable de leurs adversaires et sans aucun doute ils ont su en tirer parti.

Les renforts récemment arrivés, dirigés par Andoni García, ont donné à l’équipe bleue cette injection d’adrénaline dont elle avait besoin et cela était évident lors du circuit du 30 mai, lorsqu’ils ont envoyé deux messieurs contester leur permanence au sein d’Exatlon États-Unis. C’était un combat 100% rouge, entre Dave Sappelt et Eric Alejandro.

La bataille a été à couper le souffle, où les deux athlètes ont tout donné pour continuer à faire partie de la Team Famosos et donc de la cinquième saison d’Exatlon United States, mais le rêve a pris fin pour Eric “Showtime” Alejandro, qui est revenu cette fois avec un sujet en suspens, pour réaliser ce triomphe dans les arènes de la République dominicaine.

Mais soyons clairs, Eric Alejandro ne repart pas les mains vides de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis. En plus d’avoir reçu de fabuleux prix, il rentre chez lui avec l’expérience à nouveau vécue, dans une aventure incomparable. Ce sera une absence notable pour l’équipe Famosos.

Merci Championne !

