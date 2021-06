EXATLON 5 USA : Qui a été éliminé le 6 juin ?

Telemundo Le rêve se termine aujourd’hui pour Nicole Diaz

Le dimanche 6 juin, la lutte pour la permanence dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, a été très difficile, où les femmes étaient en danger. Avec Mirna Almada pour les candidats condamnés depuis le vendredi 4 juin dernier, il serait aujourd’hui défini qui serait l’autre fille qui l’accompagnerait au duel pour la permanence et ainsi, qui met fin au rêve de continuer, de plus en plus près de la grande finale de la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète».

Le combat pour la permanence du 6 juin

Dimanche soir a commencé avec l’idée claire que l’équipe Famosos serait revenue de sa mauvaise séquence après la victoire vendredi dernier de phrases, et les concurrents ont clairement décidé de soutenir Mirna Almada, qui au début du programme a été très claire en assurant : “Aujourd’hui Je ne vais pas y aller”, est-ce qu’en effet, plus on se rapproche des huitièmes de finale, plus on voit les athlètes concentrés à tout donner pour tout. Tout le monde veut gagner !

La journée s’est déroulée sur le circuit urbain, et il était frappant de constater que deux des derniers renforts arrivés de l’équipe Contendientes, Andoni García et Wilmarie Negrón, sont blessés, mais l’équipe médicale de la compétition a déjà décidé que Negrón peut revenir. , mais Andoni restera hors circulation après son repos obligatoire.

Nicole Díaz a assuré à Frederik, quelques minutes avant de commencer la journée, qu’il était venu “pour tout laisser” dans les sables de la République dominicaine, et Jeyvier Cintrón a déclaré qu’il se sentait concentré et réfléchissait à des stratégies car le niveau de concurrence est très solide, c’est-à-dire pourquoi ils sont arrivés très motivés à la lutte du circuit urbain.

La soirée a été commencée par Jacobo García par les Famosos et Horacio Gutierrez Jr. par les Contendientes, le premier point étant pour les Reds pendant le circuit, les concurrents ont rapidement montré leur force dans le duel, avec le premier point juste après fait par Wilmarie Negron, qui est apparemment revenu pour tout.

L’équipe Famosos a été écrasée et a commis des erreurs à plusieurs reprises, ce qui a conduit les coéquipiers à les encourager depuis les tribunes. à 3 étant le point de victoire d’Octavio “Tavo” Gonzalez. Pour cette raison, Nicole Díaz, la fille avec le score le plus bas de l’équipe Famosos, irait au duel éliminatoire contre la candidate Mirna Almada.

El enfrentamiento final entre Mirna Almada y Nicole Díaz se llevó a cabo de la siguiente forma: Lo único que cambió fue la puntería en donde las dos atletas debían ubicar en posición un total de cinco aros para así alcanzar el triunfo que las lleve a permanecer en la concurrence. Nicole Díaz a commencé le duel en tête-à-tête avec une grande vitesse, et a même utilisé sa médaille de sauf-conduit pour égaliser les conditions, mais Mirna Almada l’a emporté de sorte que pour l’instant, elle reste au sein d’Exatlon États-Unis.

Le rêve est aujourd’hui terminé pour Nicole Díaz, désormais ancienne membre du Team Famosos, qui continue de perdre des membres à un moment crucial de la compétition.

Merci championne !

