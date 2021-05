EXATLON 5 USA: Qui a été éliminé le 9 mai?

Telemundo Karime Cabrera, renfort Contendientes

La cinquième saison d’Exatlon USA est à mi-chemin, et mon garçon, cela a été un épisode difficile et dramatique. Sans compter tout ce qui s’est passé depuis sa création en janvier dernier 2021, les dimanches de lutte pour la permanence, au fur et à mesure que les semaines avancent, ils deviennent de plus en plus difficiles car les candidats n’arrêtent pas de tout donner pour rester, c’est pourquoi ces dimanches deviennent des moments pleins d’habileté , de l’adrénaline, beaucoup d’émotion et aussi beaucoup de tristesse car la compétition est déjà à un moment où les guerriers préférés commencent à apparaître.

Le combat pour la permanence du 9 mai

Clôture semaine 15, le circuit de la permanence du dimanche a été l’un des plus difficiles d’Exatlon aux États-Unis, celui de Los Contanedores, un circuit qui se déroule de nuit et qui demande force, précision et concentration, ce qui a été remarqué depuis un début en les athlètes des deux équipes, qui ont mené un combat très égal pour remporter la victoire et défendre leur couleur d’une potentielle élimination, ce que personne ne veut à ce stade de la compétition, appelé par tous “Le Fiercest sur la Planète”. Le 9 mai, si Team Contendientes était la perdante, ce seraient les filles qui seraient en danger et c’est précisément ce qui s’est passé. Ici, nous vous disons.

Malgré cette lutte constante sur un pied d’égalité, c’était l’un des concurrents les plus forts de l’équipe Famosos, la footballeuse Norma Palafox, qui a donné la victoire aux rouges. Les Contestants devaient donc aller à l’élimination où la fille avec le score le plus bas, Mirna Alma, affronterait Karime Cabrera, dans le circuit des Conteneurs Explosifs où seul le but changerait.

Dans ce duel mexicain, Karime a commencé avec force, mais elle et Mirna ont eu du mal à changer de but, le tableau de bord est resté à égalité un par un dans les premières passes, il est important de noter que dans ce duel il n’y a pas de médailles de sécurité conduite qui pourrait sauver l’un de ces athlètes des concurrents.

Les deux femmes ont donné un duel très émouvant où il fallait s’attendre à l’inattendu car il était évident que les deux donnaient tout. Personne ne veut quitter la compétition! Le conseil est constamment revenu à un match nul, ce qui a déterminé des règles du jeu équitables. À tel point que dans le duel final, il n’y a jamais eu de vainqueur sûr.

Mais après beaucoup d’efforts, le destin a joué contre Karime Cabrera, qui a été vaincue et le rêve se termine aujourd’hui pour elle.

Karime, 24 ans, est mexicaine et réside en Caroline du Nord et détient un baccalauréat en génie industriel et en parallèle, elle est joueuse de rugby depuis six ans; quatre d’entre eux dans le cadre de l’équipe nationale mexicaine de cette discipline. La fille est considérée comme une personne compétitive, courageuse et surtout persévérante. Pour elle, avoir l’opportunité de faire partie d’Exatlon est un rêve devenu réalité, et une aventure qu’elle souhaite avoir l’opportunité de vivre, puisqu’il s’agit d’une compétition entre des personnes de différentes disciplines axées sur l’application de toutes leurs compétences pour réussir.

Merci pour tout, Champion!

