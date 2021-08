EXATLON 5 USA : Qui a remporté la grande finale ?

Telemundo La grande finale d’Exatlon Etats-Unis Qui a gagné ?

Après une longue saison qui a commencé le 26 janvier, le 23 août, la dernière soirée de l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon United States, s’est terminée par une soirée spéciale pleine de moments passionnants qui a duré trois heures et demie.

La nuit comme prévu a commencé pleine d’émotions avec les quatre athlètes recevant leurs plus chères affections : Nathalia Sánchez a reçu son père et son petit ami, Jeyvier Cintrón sa mère et sa grand-mère, Kelvin Noé Renteria ses parents, et Norma Palafox a accueilli son frère, sa belle-sœur. loi et neveu.

Il n’y avait pas une personne sans larmes à ce moment où tous les guerriers se sont fondus dans une étreinte avec leurs proches, le carburant nécessaire pour démarrer la dernière nuit de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis.

La dernière nuit du 23 août

Frederik Oldenburg, hôte d’Exatlon États-Unis, a débuté la dernière nuit sur le circuit de force avec Kelvin Noeh Renteria et Jeyvier Cintrón. Le premier point de la nuit est allé à Kelvin Noe Renteria, qui a rapidement fait le tour du circuit, qui d’après ce que l’on voit, a démarré très énergiquement.

La première course des femmes n’était pas très différente, Nathalia Sánchez contre Norma Palafox était une autre fantastique démonstration de puissance, il ne fait aucun doute que les femmes ont livré une bataille mémorable cette cinquième saison. Norma a marqué le premier point féminin lors d’une dernière soirée très dynamique, où le champion respectif pour remporter un circuit doit atteindre quatre points, sur sept possibles.

Fait amusant, 122 fois ils se sont rencontrés sur les circuits Kelvin et Jeyvier, et au cours de la saison ils sont devenus le classique, qui connaîtra aujourd’hui son dénouement définitif.

La soirée a commencé même avec des points des quatre athlètes, rendant la soirée encore plus excitante. Aucun athlète ne veut être vaincu, absolument tout le monde est prêt à gagner un soir où il faut s’attendre à l’inattendu. Kelvin a mis le tableau de bord 2 à 1 et a mené Jeyvier. Côté filles, c’est Nathalia qui prend la tête du classement avec un 2 à 1. Les émotions ne se sont pas arrêtées à la grande finale d’Exatlon États-Unis !

Tout au long du circuit, il n’y a jamais eu de vainqueur clair tant le niveau des quatre participants était très élevé, ils avaient tous les yeux rivés sur l’objectif, qui était plus proche que jamais. Le plan était de gagner, et bien que quatre se disputaient la victoire, seuls deux seraient vainqueurs. Un autre détail très important, surtout lors de la dernière nuit, est que toute médaille de sauf-conduit ou d’avantage que les athlètes cumulés auraient, n’aurait aucun effet sur la dernière nuit de la compétition.

Le premier circuit a été peint en bleu du côté des hommes, Kelvin Renteria marquant les 4 points requis lors de la dernière nuit. Du côté des dames, Norma a inscrit le score à 3-2 et s’est incontestablement rapprochée du triomphe lors du premier défi. Mais Nathalia n’allait pas se laisser abattre si facilement, et emmenait la course féminine à une course finale pour le premier point, qui était laissé à Norma, ouvrant ainsi la voie au deuxième défi de la nuit, le « Speed ​​​​Circuit” dans lequel le premier athlète à accumuler 4 points remporte la manche.

Norma a remporté les deux premiers tours des dames, mais dans le cas des messieurs, c’était différent, puisqu’elles ont commencé par un tête-à-tête qu’elles commenceraient à définir dans le troisième circuit de la nuit, appelé le «circuit amphibie », qui est né dans la cinquième saison. Ici, c’était le même format avec le premier athlète à atteindre quatre points en remportant la victoire et un point supplémentaire au tableau général.

Tout a fluctué pendant plus de cinq circuits, mais après avoir rempli ce qui était attendu, le résultat était clair, il y avait déjà deux vainqueurs de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis.

Qui a remporté la grande finale d’EXATLON 5 USA ?

Il n’y a jamais eu de vainqueur clair car les deux équipes ont constamment continué à marquer des points. Les quatre ont fait une démonstration de force et de puissance inimaginable pendant plus de trois heures lors de la dernière nuit, mais qui a remporté le trophée : Norma Palafox et Jeyvier Cintrón, tous deux à l’époque membres de l’équipe Famosos.

Félicitations champions, rendez-vous dans la saison 6 !

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires