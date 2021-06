EXATLON 5 USA : Qui envoie des fleurs à Norma Palafox ?

Telemundo Norma Palafox fait partie de l’équipe Famosos à Exatlon USA.

Nous sommes à quelques semaines de rencontrer les athlètes gagnants de la cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon United States. Et pendant que cela se produit, les athlètes qui continuent dans la bataille continuent de renforcer les liens étroits que leur a laissés le fait de faire partie de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète ».

Quand on parle de coexistence, il est important de noter que ces athlètes, en plus des heures interminables de circuits où ils doivent se comprendre pleinement en tant qu’athlètes, passent également beaucoup de temps ensemble, isolés et loin du reste du monde. , tout en passant leurs journées à l’intérieur d’Exatlon États-Unis.

Un lien définitif

Quelque chose que tous les participants éliminés de la compétition ont en commun et c’est qu’au-delà d’être très reconnaissants pour l’opportunité, ils révèlent toujours, à travers des sessions en direct, des faits très amusants et intéressants sur leur vie dans le cadre d’Exatlon, et même en détaillent de beaux qui montrer la profonde amitié qu’ils ont nouée, une amitié dont nous osons dire qu’elle durera pour toujours.

C’est le cas de Jorge Hugo Giraldo, le héros olympique colombien arrivé en renfort de la Team Famosos et bien qu’il ait été récemment éliminé, il n’a pas tardé à raconter tous les détails de sa deuxième expérience d’athlète à Exatlon aux États-Unis.

Qu’a dit Jorge Hugo Giraldo ?

Il a déclaré que dans le cadre de leur contrat, les athlètes acceptent de recevoir deux repas et que bien qu’il existe de nombreux aliments qu’ils n’aiment pas, ils ont appris à conserver ce qui leur convient pour être énergisés lors des circuits.

Comme beaucoup d’autres athlètes, Jorge Hugo Giraldo considère le circuit Mud comme « le pire », puisque la boue pénètre dans leurs yeux, leur nez et leur bouche. Comme la chose la plus difficile de la compétition, il souligne que c’est d’être loin de sa famille et dit comme un fait curieux que depuis son arrivée, il n’a jamais eu l’occasion d’être dans la très convoitée Fortaleza, puisque sa participation a coïncidé avec la très longue mauvaise séquence de la célèbre équipe.

Giraldo était impatient de retourner à Exatlon États-Unis, d’avoir l’opportunité et a souligné l’importance pour les athlètes d’élaborer une stratégie dès son arrivée, c’est pourquoi il a applaudi son ancien coéquipier Jacobo García, qu’il considère comme très concentré sur la montée avec le triomphe.

En tant que finalistes, Jorge assure que pour les hommes qu’il aimerait voir en finale Jeyvier Cintrón et Jacobo García, pour les Famosos et Kelvin Noeh Renteria et Andoni García pour les concurrents. Du côté des femmes, pensez à Nathalia Sánchez et Norma Palafox pour les rouges et Mirna Almada et Ana María Parra pour les concurrents. Il a également indiqué que le sentiment qui prévaut chez les participants lorsqu’ils sont éliminés est la tristesse de devoir abandonner leur rêve au sein de la compétition et de ne pas pouvoir en partager davantage avec leurs coéquipiers.

Qui envoie des fleurs à Norma Palafox ?

Un joli détail que Jorge Hugo Giraldo a dit est que son partenaire Dave Sappelt est très chevaleresque et détaillé avec toutes les femmes de son équipe, par exemple, Norma Palafox apporte toujours une fleur au circuit, il a donné beaucoup de conseils à Nicole Díaz, et il était toujours en pourparlers avec Viviana Michel. Nul doute que cette attitude facilite les conditions extrêmes du programme.

