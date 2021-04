EXATLON 5 USA: Qui est éliminé à partir du 18 avril?

Telemundo Rodrigo Romeh Renforcement du célèbre

Un duel pour la permanence qui met fin à une semaine de crise cardiaque lors de la cinquième saison d’Exatlon United States. Avec Rodrigo Romeh condamné, de la célèbre équipe, aujourd’hui les guerriers de la compétition la plus féroce de la planète ont été mesurés dans l’imposant circuit de la rivière Chavón, pour décider qui ferait face à Romeh et définir ainsi qui serait celui qui resterait à Exatlon. États-Unis pendant une semaine de plus.

La journée du 18 avril au circuit du Río Chavón

C’est définitif, les guerriers d’Exatlon United States ne vont pas jouer lorsqu’il s’agira de se battre pour la permanence d’aucune de leur équipe. Des deux côtés, bleu ou rouge, les messieurs sont en danger et Rodrigo Romeh, l’influenceur mexicain arrivé récemment en renfort, était le condamné de la semaine un jour très pair, qui depuis le début n’avait qu’une assurance qui, comme At Exatlon, attendez-vous à l’inattendu.

Après une expulsion controversée de deux athlètes, et la suspension de six, les renforts ont pris un rôle de premier plan et cela s’est vu dans le duel de la permanence du 18 avril où ils sont de plus en plus vus couplés. C’est le cas de Mirna Alma, ou encore de Dave Sappelt, qui bien qu’ils n’aient pas marqué autant de points lors de la lutte pour la permanence le 18 avril, leurs passes ont été absolument énergiques.

Les Famosos allongeaient les distances dans le tableau des scores, mais malgré cela, les concurrents ont refusé une défaite avec des passes mémorables de l’une des femmes les plus fortes, Ana Parra qui a remporté plusieurs victoires importantes le jour du combat et c’est lui qui a mis le tableau de bord sur un match nul 5 à 5, et le remplaçant de Cesar Castro, Horacio Gutierrez Jr, qui depuis son arrivée, s’est fait un nom pour sa grande compétence dans chacun des circuits où il a joué.

Mais laissons «La Cazadora» Viviana Michell lever la tête pour l’équipe Famosos, qui à aucun moment ne s’est laissée vaincre, offrant des jeux de haut niveau où le leader absolu des Reds, Jeyvier Cintrón, a également marqué un point pour les Reds, ce qui indiquerait une lutte pour la permanence entre un Célèbre (Rodrigo Romeh) et un prétendant.

Ana Parra se démarque pour l’équipe Contendientes, qui a remporté aujourd’hui trois victoires pour son équipe, qui n’a à aucun moment négligé les duels. C’était un jeu avec une égalité totale de conditions!

“La Cazadora” a conduit le célèbre au Match Point redouté et Nicole Regnier a apporté le point gagnant à son équipe, donc le duel d’élimination s’est déroulé entre Rodrigo Romeh et Rafael Soriano, pour le Contending.

“El Brujo” Soriano a battu Romeh de sorte que le célèbre membre de l’équipe est désormais à court de rêves et les joueurs en lice continuent avec Rafa Soriano parmi leurs participants.

Rodrigo Romeh est un homme d’affaires, mannequin et influenceur mexicain, avec des millions d’adeptes sur ses réseaux sociaux, où il partage sa vie quotidienne, ses routines d’exercices et ses conseils de motivation, le garçon a également son propre site Web où il vend des suppléments d’exercice et propose également en ligne formations.

Merci, Romeh!

