EXATLON 5 USA: Qui est éliminé à partir du 2 mai?

Quelle journée de lutte pour la permanence à Exatlon Etats-Unis. Le 2 mai, les athlètes d’Exatlon États-Unis sont arrivés aux arènes avec un membre de l’équipe Famosos sous peine (Dave Sappelt), et la possibilité que Jacobo García lui fasse face dans le duel à élimination. Du côté des Bleus, Joseph Padilla est celui qui a le score le plus bas, donc si les Contenders étaient vaincus, ce serait lui qui affronterait Dave.

Le présentateur Frederik Oldenburg a assuré que selon ce qui se passe en cette journée de lutte pour la permanence, ce serait soit Joseph, soit Horacio qui ferait face à Dave Sappelt, si les candidats étaient les perdants des tours de jumelage.

Le circuit de boue a été l’étape où les athlètes se sont rencontrés dans une journée où ce qui se passe en ce moment serait décisif pour garantir qu’ils continuent. Le 2 mai, les chevaliers sont en jeu. Le dimanche des éliminatoires a commencé avec deux messieurs expérimentés, Octavio «El León Azul» González, et Jacobo García, où c’est Jacobo qui a mis le tableau de bord à zéro en faveur des concurrents.

Il est important de noter que le circuit de boue est l’un de ceux avec un degré de complexité plus fort puisque les éléments naturels jouent contre les performances et la vitesse de chaque athlète. Même ainsi, aujourd’hui, il y a eu différentes passes impeccables de remplaçants qui sont arrivées des semaines plus tard à la compétition, comme c’est le cas de Mirna Alma, qui le jour du 2 mai, a marqué le premier point pour l’équipe bleue.

C’est la championne de football Norma Palafox, qui a mis le tableau de bord en faveur des Reds avec un 2 à 1 puis a continué à accumuler des points, il est évident que les Famous ne veulent pas que ce soit un duel exclusif pour leur équipe. En ce qui concerne Dave Sappelt, Norma a déclaré à la championne et commentatrice d’Exatlon Chelly Cantú que sa plus grande contribution à l’équipe était son esprit de compétition, si nécessaire pour aller de l’avant.

Cowboy Kelvin Noeh Renteria a été celui qui a donné la touche d’émotion à un combat qui a été esquissé même depuis sa création. Il ne fait aucun doute qu’aucune équipe ne veut perdre aujourd’hui.

Les célébrités se sont concentrées sur l’élargissement de l’écart de points dès le début, et c’est pourquoi l’avantage est devenu évident très tôt dans les tours de matchmaking, ils étaient imparables, ce qui a rendu plus difficile pour les concurrents d’appeler.

Le Tarzan des Arènes, Jacobo García, a mis le Célèbre à Match Point, et c’est le champion de boxe, Jeyvier Cintrón, qui a donné aux rouges le point nécessaire pour triompher donc le duel d’élimination s’est déroulé entre Joseph Padilla et Dave Sappelt, une crise cardiaque. duel, ici, Sappelt a refusé d’utiliser sa médaille de sauf-conduit, il a gagné et le rêve au sein d’Exatlon United States a culminé pour Joseph Padilla.

Joseph Padilla a atteint la cinquième saison d’Exatlon United States lors du dernier combat pour la permanence le 25 avril, où il s’est démarqué par sa force et la rapidité avec laquelle il a fait des points importants cette nuit-là. Il est instructeur du YMCA mexicain, caractérisé par sa concentration et sa bonne attitude, éléments clés pour atteindre la gloire à Exatlon États-Unis.

