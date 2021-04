EXATLON 5 USA: Qui est éliminé à partir du 25 avril?

Telemundo Nicole Renier fait partie de l’équipe Famosos.

Plus les semaines s’écoulent dans la cinquième saison d’Exatlon United States, plus les dimanches de la lutte pour la permanence deviennent de plus en plus complexes car ce sont les leaders mondiaux de chaque équipe vaincue, ceux en charge de choisir qui sera le candidat en charge de mesurer les forces pour ce faire, décider qui reste dans la compétition et pour qui se termine son rêve.

Qui est éliminé à partir du 25 avril?

Le jour de la permanence du 25 avril a été celui où, comme prévu, l’incertitude et les moments de crise cardiaque ont régné à la fois dans l’équipe de Famosos et dans l’équipe de Contendientes, qui a remporté la victoire de la nuit.

Au cours de la journée de combat, le dernier ajout à l’équipe bleue, Joseph Padilla, l’instructeur mexicain du YMCA, a réalisé plusieurs passes impeccables et accumulé des points importants, ce qui en fait l’un des plus forts et le place parmi les guerriers à battre par les rouges. Ses prouesses sont les bienvenues dans une équipe où les hommes dont les noms sont hauts dans la compétition ont perdu de la vigueur!

Joseph a rejoint cette semaine en remplacement du prétendant Jimmy Velez, qui a dû quitter la compétition en raison d’une grave blessure, et la réponse du public à sa contribution a été principalement positive: «Bienvenue dans l’équipe bleue, vous êtes l’un des le plus rapide 💙💙💙 »commentent les abonnés d’Exatlon United States sur leur compte Instagram.

Le circuit jaune était le protagoniste

L’ajout de Joseph a contribué à la séquence des Blues et cela est devenu évident aujourd’hui, lorsque les concurrents ont vaincu l’équipe Famosos, et c’est Jeyvier Cintrón qui a décidé de faire affronter Nicole Diaz, la fille la plus basse de l’équipe, avec Nicole Regnier, une visage bien connu du programme de compétition qui a dû se battre aujourd’hui pour y rester.

Mais le combat de Regnier a été éclipsé par l’élan de Diaz, qui l’a emportée, le rêve s’est terminé pour Nicole Regnier.

Le joueur de football professionnel colombien de San Francisco, en Californie, est revenu à la soi-disant «Fiercest Competition on the Planet» pour faire ses preuves après avoir participé à la troisième saison. Pendant son adolescence, il a vécu en Italie, puis il est retourné dans son pays natal pour rejoindre l’équipe colombienne des moins de 17 ans et participer aux Jeux olympiques de Rio en 2016, portant le drapeau tricolore de son pays très haut.

Dans la cinquième saison d’Exatlon United States, les choses n’étaient pas si simples pour Nicole Regnier, à plusieurs reprises la fille a eu des frictions avec son équipe qui ont conduit à la production du programme pour attirer son attention et l’inviter à améliorer son attitude. Pendant son séjour à Exatlon, Nicole a remporté l’un des SUV qui ont été décernés en tant que prix ainsi que plusieurs médailles de sauf-conduit qu’elle a malheureusement décidé d’échanger contre 5000 $, ce qui, en se battant pour la permanence contre Nicole Díaz, aurait pu lui sauver la vie à l’intérieur. Exatlon États-Unis.

