EXATLON 5 USA: Qui est éliminé à partir du 4 avril?

Telemundo Claudia Ramos

Le circuit de glissade a été le protagoniste du duel pour la permanence à Exatlon aux États-Unis. Une nuit d’élimination particulièrement intense après une semaine pleine de nouveautés venues de République dominicaine, le jour du 4 avril, où les femmes des deux équipes sont en danger, compte tenu du fait que les Famous ont perdu le circuit pour l’avantage du dimanche. , et ils ont dû se battre pour 11 points, qu’ils ont rapidement égalé avec les deux premiers points de la journée.

La journée pour le séjour du 4 avril à Exatlon Etats-Unis

La journée a été très intense où toutes les filles étaient en danger et sur un pied d’égalité. L’équipe rouge est partie invaincue, éliminant rapidement le point négatif qui les a désavantagés. À peine 30 minutes après le début du match pour la permanence, les Célébrités n’avaient pas laissé les Blues marquer un point. Par une nuit clairement peinte en rouge.

Le premier point bleu était en charge de Claudia Ramos, qui a mis le tableau de bord 4 à 1, donnant cette impulsion aux concurrents pour égaliser le combat pour rester dans la compétition. Mais ce point était le seul pendant longtemps, rapidement le tableau de bord est allé 6 à 1, rendant le combat de plus en plus difficile pour Team Contendientes.

Le deuxième point de la journée était en charge du « Cowboy » Kelvin Renteria, l’un des participants qui marque constamment pour son équipe et dont la participation est nécessaire et bienvenue le soir des éliminatoires.

Dans un passé devenu un classique, Viviana Michell pour les célèbres et Denisse Novoa pour les combats, mais ce soir-là, c’est la participante surnommée « The Huntress », qui a porté le tableau à 7 à 2, juste à Claudia Ramos qui l’a marqué le deuxième point de la soirée, 7 à 3, marque le tableau de bord.

Le sorcier, Rafael Soriano, imparable dans les derniers circuits aujourd’hui a montré toute sa griffe, accumulant le temps le plus rapide et mettant le score de 8 à 5. Raccourcir les distances et rendre la compétition encore plus excitante! A tel point que c’est justement Rafael, qui a rallongé le Match Point of the Famous, et a également obtenu le sixième point pour son équipe. Combattez même au milieu du circuit!

Claudia Ramos est revenue sur le circuit face à une autre puissance de la nuit, Nicole Regnier, dans une course qui pourrait tout décider. Et c’était ainsi, c’était une femme qui a scellé le sort du jour donc, selon la décision de Kelvin Noeh Renteria, Claudia Ramos et Ana Parra, de Team Contendientes, ont contesté sa permanence.

Ironiquement, Claudia Ramos a remporté une médaille de sauf-conduit il y a plusieurs jours, mais l’a échangée contre 5 000 $ en espèces. Combien il aurait manqué ce soir! Le combat avec Ana Parra, l’une des participantes les plus fortes à Exatlon United States, a été définitivement mortel, où Parra a commencé fort et s’est terminé de cette façon. Le 4 avril, le rêve s’est terminé pour la Mexicaine de Los Angeles, Claudia Ramos, qui est arrivée en remplacement et a réalisé une prestation impeccable.

Merci pour tout, champion!

Suivez Exatlon Now Same sur Facebook

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires