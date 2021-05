EXATLON 5 USA: Qui est le condamné du 21 mai?

Telemundo Horacio Gutierrez Jr

La journée du vendredi 21 mai pour la condamnation à Exatlon Etats-Unis a été intense comme peu d’autres. La lutte a été acharnée sur le circuit de vitesse, avec les bleus défendant Horacio Gutierrez Jr, et les rouges défendant Eric Alejandro “Showtime”, les hommes avec le score le plus bas, dans une lutte pour la permanence le dimanche 23 mai, où l’avenir des hommes est en jeu.

La condamnation vendredi pleine de coups et de blessures

Et c’est que la volonté de défendre leurs équipes respectives commence déjà à jouer des tours aux athlètes et qui était en évidence le jour du 21 mai par la sentence, où, parallèlement à un circuit de crise cardiaque, on a vu de nombreuses blessures étant celle de “La Cazadora” de l’équipe Famosos, Viviana Michell, l’une des plus fortes. La jeune femme s’est foulée le doigt et nous avons tous vu comment l’équipe médicale d’Exatlon United States a dû le réajuster rapidement pour éviter que la blessure ne refroidisse et n’affecte cette zone du corps de Viviana.

Dans le cas des concurrents, nous avons vu un résultat attendu car l’équipe n’a pas eu une bonne semaine, à commencer par l’un de leurs hommes forts, Kelvin «El Vaquero» Renteria, qui a eu plus de pertes et de succès, donc dès le début c’était clair Quelle équipe irait directement à la phrase, serait, une fois de plus, les prétendants, qui ne semblent pas voir la lumière dans ce concours.

Qui est le condamné du 21 mai?

Le vendredi de la condamnation du 21 mai, il a de nouveau été peint en bleu avec Horacio Gutierrez Jr. étant condamné, il est donc gelé jusqu’au combat pour la permanence lui-même le dimanche 23 mai, où il retournera dans les arènes pour tout donner à séjour à Exatlon aux États-Unis.

Horacio a eu une histoire très particulière au sein de la compétition. Le garçon de 23 ans est venu dans les arènes de la République dominicaine en remplacement de l’ancien athlète de l’équipe Contendientes, Cesar Castro, qui, après une grave blessure dont la récupération a dépassé les délais de la compétition, a dû sortir et se concentrer sur son santé, pour ce qu’Horacio a été amené au combat sportif.

Depuis le 11 avril dernier, date à laquelle il a rejoint les rangs des concurrents, Horacio Gutierrez Jr. s’est démarqué par sa bonne attitude, sa sympathie et son approche lors des circuits, réalisant plusieurs points importants, bien qu’en même temps, il reste très bas sur le tableau de bord et c’est précisément pourquoi il va désormais mesurer sa force en restant dans la compétition la plus féroce de la planète.

En dehors d’Exatlon aux États-Unis, Horacio Gutierrez travaille comme kinésiologue professionnel et joueur de football intercollégial. Son lien profond avec l’équipe a été tel que récemment, lorsque son partenaire Karime Cabrera a été éliminé, nous avons pu le voir visiblement affecté, ce qui a déclenché toutes sortes de rumeurs parmi les fans de la compétition.

Dimanche prochain, 23 mai, dans un combat pour la permanence qui s’annonce très excitant, on saura qui va affronter Horacio dans une étape cruciale de la compétition.

