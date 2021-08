EXATLON 5 USA : Qui remettra le trophée ?

Halil Íbrahim Özbay Nate Burkhalter, champion de la quatrième saison d’Exatlón USA.

La grande finale de l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon États-Unis, s’apprête à avoir lieu le lundi 23 août à 19h / 18h Central, où, après plus de six mois pleins d’émotions intenses, nous rencontrerons le gagnant et le gagnant . de la soi-disant “concurrence la plus féroce de la planète”, qui dans son cinquième volet a été plus chargée d’adrénaline que jamais.

Saison 5 : De nouvelles émotions !

Tous les fans d’Exatlon États-Unis qui ont suivi de près l’émission télévisée le savent : la saison quatre en est une qui restera dans l’histoire, car elle n’était pas seulement une démonstration de compétences sportives de haut niveau, mais a également subi les attaques de la première vague mondiale. de la pandémie de COVID-19, affectant les athlètes impliqués, les talents et l’équipe de production.

Il y a eu aussi la démission soudaine du présentateur de l’émission de l’époque, un visage bien connu et bien-aimé depuis le début, alléguant, entre autres, des mauvais traitements de la part de la production.

Mais le cinquième volet a apporté un nouveau départ avec le journaliste sportif Frederik Oldenburg à la barre, 24 athlètes, de nouveaux circuits et la plus longue saison de l’histoire d’Exatlon États-Unis, qui aujourd’hui, également pour la première fois, présentera deux trophées et deux récompenses. de 200 000,00 en espèces pour l’homme et la femme qui gagnent aujourd’hui, le 23 août. Celui qui promet d’être historique.

Qui remettra le trophée ?

Comme il est de coutume chez Exatlon États-Unis, le vainqueur de la saison précédente est chargé de remettre le trophée au vainqueur. Mais cette fois, parce qu’il y a deux gagnants, un homme et une femme, ce sera le gagnant Nate Burkhalter et la première dauphine, Alondra « Nona » González, qui récompenseront les gagnants d’aujourd’hui, qui recevront également 200 000,00 chacun.

Pour cette raison, Nate et Alondra sont déjà en République dominicaine, théâtre de la compétition féroce, prêts à inviter les deux gagnants dans ce groupe sélect qu’ils composent : Chelly Cantú, Valeria Sofía Rodriguez, Venado Medina et Burkhalter.

Le latin-gringo, comme Nate Burkhalter est surnommé par les fans d’Exatlon aux États-Unis, a partagé cette photo avec “Nona”:

« Ce soir, les nouveaux Champions seront couronnés ! Alondra et moi avons été honorés de porter le trophée de la saison 4, et nous sommes ravis de célébrer les champions de la saison 5 ! Branchez-vous sur Telemundo pour la grande finale !!” Nate Burkhalter

Avec ce message amusant qui passe de l’espagnol à l’anglais, Nate Burkhalter a assuré que lui et Alondra “Nona” González se sentaient “Honorés de porter le trophée et de célébrer les vainqueurs de la cinquième saison sur place”.

Il a également invité ses followers à ne pas manquer la grande finale d’Exatlon États-Unis sur Telemundo.

Durant leur séjour à Exatlon États-Unis, les athlètes des deux équipes, Famous et Contending, ont parcouru un total de 18 circuits, et accumulé, en plus du prix qu’ils recevront cette dernière nuit, 359 500 $ sur le Money Board, l’un des jeux les plus populaires attendus au cours des saisons.

Félicitations championnes !

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires