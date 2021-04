EXATLON 5 USA: Qui serait infecté par le COVID-19?

Telemundo Kelvin Renteria revient dans l’équipe Contendientes lors de la cinquième saison d’Exatlon USA.

Comme si cela ne suffisait pas, tout ce qui s’est passé lors de la cinquième saison d’Exatlon United States, c’est maintenant au tour de COVID-19 de ternir une fois de plus le succès de la compétition de Telemundo. Entre blessés, expulsés, suspendus, violations de contrat présumées et même un éventuel procès, la pandémie de virus mortel pourrait maintenant se rapprocher des sables féroces de la République dominicaine.

Le COVID-19: Au centre de la quatrième saison… Et aussi de la cinquième?

COVID-19 a fait son travail à Exatlon aux États-Unis depuis la tranche précédente et maintenant dans le présent. Au cours de la quatrième saison, les concurrents de l’équipe en lice ont dû s’absenter plus de deux semaines après avoir été infectés par le virus mortel, afin de suivre une quarantaine stricte, y compris le présentateur de l’époque, Erasmo Provenza, qui a été le premier à l’avouer. qu’il était infecté par COVID-19, mais était asymptomatique.

Du côté des participants, l’information a été gardée hermétique jusqu’à ce qu’elle soit divulguée par différentes sources puis elle a été confirmée avec les athlètes eux-mêmes, qui n’ont pas tardé à assurer, une fois éliminés, qu’en effet ils auraient évité le attaques de COVID-19, mais heureusement, tout le monde a survécu pour raconter l’histoire et aujourd’hui, ils restent en bonne santé.

La cinquième saison est une autre histoire. Aujourd’hui, il a été divulgué via le portail des fans “Keyla: The Queen of Spoilers” que COVID-19, en effet, serait revenu dans les arènes de la cinquième saison d’Exatlon United States, mais qu’au départ, de Selon les informations qu’il a fournies , ce serait quelqu’un de la production qui serait infecté. En fait, dans le message que Keyla aurait partagé sur sa page Facebook privée, elle a dit avec beaucoup de force, qu’elle espérait que la personne ne recevrait pas le même traitement que Provenza aurait reçu lorsqu’elle était infectée.

«Exatlon United States est arrêté par COVID. Le plus infecté est le patron … J’espère que vous recevez un meilleur traitement que vous avez vous-même donné Erasmus quand il a été infecté. #Loi de vie”.

Jusqu’à présent, on ne sait pas qui serait la personne infectée par la production d’Exatlon United States, et si en fait, ils auraient arrêté les enregistrements d’épisodes avant cette contagion, ce qui pourrait générer une autre vague de COVID-19 à l’endroit où ils sont réalisés les enregistrements du programme de compétitions vedettes du réseau Telemundo.

De là, d’après l’écriture de NowMismo, nous espérons qu’il ne s’agit que d’une rumeur, et que le virus qui a tourmenté la planète ne revient pas à la compétition préférée du public en espagnol. Pour cette raison et pour connaître les informations directement de la source, nous sommes allés à Telemundo, et nous n’avons pas encore eu de réponse, mais après l’avoir reçue, nous la partagerons.

