EXATLON 5 USA : Qui sont les 10 finalistes ?

La cinquième saison du réseau de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon États-Unis, touche déjà à sa fin, avec une spéciale de trois heures lundi prochain, le 23 août, où nous rencontrerons l’homme et la femme qui remporteront le titre de vainqueurs. de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », qui touche à sa fin après une longue saison pleine de circuits difficiles, de compétitions de crises cardiaques et surtout beaucoup d’adrénaline.

Saison 5 : Historique

De nombreuses raisons ont fait de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis une édition qui restera dans l’histoire. Non seulement plus de prix que jamais ont été décernés aux participants, mais plusieurs événements sans précédent se sont également produits : de nombreuses blessures, des athlètes suspendus et expulsés pour avoir enfreint les règles de la compétition.

Mais il y a un détail dont nous serons témoins le 23 août et qui marque aussi un jalon dans la compétition, ce sera la première fois qu’un homme et une femme se lèveront avec le triomphe car deux vainqueurs de la bataille qui a commencé l’an dernier seront couronné le 26 janvier 2021, et dans quelques jours il prendra fin.

Qui sont les 10 finalistes ?

Il y avait beaucoup d’athlètes qui ont traversé les sables féroces d’Exatlon aux États-Unis, mais aujourd’hui, il n’y a que 10 guerriers qui continuent avec un seul objectif, celui d’atteindre la gloire tant attendue et de détenir les trophées convoités de la lutte sportive la plus extrême au monde. Télévision espagnole.

Les finalistes de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis sont au nombre de 10 ; quatre de l’équipe Contendientes (bleu) et six de l’équipe Famosos (rouge). Il s’agit de : Nathalia Sánchez, Jacobo García, Norma Palafox, Diana Juarez, Jeyvier Cintrón et Viviana Michel pour les rouges et Ana María Parra, Andoni García, Kelvin Noé Renteria et Octavio « Tavo » González pour les bleus.

Au sein de ce groupe sélect d’athlètes, il y en a plusieurs des saisons précédentes qui sont revenus avec l’objectif d’atteindre l’objectif qui s’était fixé il y a quelque temps, pour les Célèbres ce sont : Jacobo et Norma, et pour les bleus : Andoni, Kelvin et « Tavo ”.

Telemundo a présenté à ces 10 guerriers une vidéo où chacun a livré ses impressions pour le grand final de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis :

Nathalia Sánchez :

La gymnaste colombienne, la première à se qualifier pour son pays pour les Jeux olympiques d’été, a déclaré ce qui suit : “Avec discipline, endurance et passion, je vise la victoire.”

Ana Maria Parra :

La Colombienne, l’une des athlètes les plus fortes de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, a déclaré qu’elle se sentait “mentalement préparée pour ce qui vient cette semaine”.

Jacobo Garcia :

Le “Tarzan” du Team Famosos est déterminé à gagner “Je viens avec vitesse et visée, la deuxième place ne suffit plus, je vais soulever le trophée”, a-t-il assuré.

Andoni Garcia :

L’un des visages les plus aimés d’Exatlon États-Unis, arrivé en renfort cette saison, a assuré qu’il avait “douté de lui-même” lors de la deuxième saison, mais que cette fois il était déterminé à gagner.

Norma Palafox :

Elle est l’une des plus aimées de la compétition, car elle a démontré à plusieurs reprises sa force indéniable, et face au dénouement elle a assuré qu’elle est de retour pour “tenir la promesse” qu’elle a faite à sa mère, décédée pendant son premier pas par Exatlon États-Unis.

Kelvin Noé Renteria

Le “Cowboy” d’Exatlon United States a déclaré qu’il se sentait “endetté” envers lui-même, ses fans et sa famille.

Diane Juarez

Le dernier renfort de l’équipe Famosos a réussi à atteindre la grande finale et a déclaré qu’elle se sentait « prête pour le début des batailles ».

Jeyvier Cintron :

Le champion de boxe portoricain, assure qu’en étant parmi les finalistes, il a réussi à réaliser le rêve qui a été soulevé au début de la compétition.

Viviane Michel

“La chasseresse” de l’équipe Famosos, a déclaré que bien qu’elle ait réussi à relever de nombreux défis dans sa vie, être la championne d’Exatlon États-Unis sera, sans aucun doute, “la plus grande”.

Octavio “Tavo” González

Le footballeur américain a déclaré qu’il allait « tout abandonner » pour soulever le trophée du vainqueur d’Exatlon États-Unis.

Bonne chance à vous tous !

