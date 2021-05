EXATLON 5 USA: Raquel a défendu Rafa “Oui, c’était un vol!”

Telemundo Raquel Becker fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

Il est déjà connu de tous les fans que pendant les saisons d’Exatlon United States certains jeux se produisent qui enflamment la polémique car ils finissent si serrés qu’ils génèrent des opinions contradictoires du public, récemment c’est arrivé avec le membre de l’équipe Contedientes Rafa Soriano qui a affronté Jacobo García dans un circuit avec toutes sortes de commentaires de ses partisans, affirmant que peut-être une fraude aurait été commise en éliminant le point de Soriano, surnommé “El Brujo”, par tous ses fans.

La polémique du 10 mai à Exatlon aux États-Unis

Le combat du 10 mai était le circuit maritime controversé pour les stars, l’un d’entre eux a passé une journée de repos et de plaisir nécessaires sur un catamaran, tandis que l’autre a remporté un prix en espèces de 10 000,00 $. Rappelons que ce circuit a été le théâtre de blessures difficiles au cours de plusieurs saisons de la compétition, parmi lesquelles celle du champion de la saison précédente, Nate Burkhalter, et plus récemment avec le premier de la longue liste d’athlètes blessés, Andrea Nerio .

Y a-t-il eu fraude contre “El Brujo” Soriano?

Mais l’événement de la journée a été la rencontre entre Rafael Soriano et “El Tarzan de las arenas” Jacobo García. Au moment de viser, Jacobo a reçu le point malgré le fait que, selon les adeptes d’Exatlon United States, le ballon que «El Brujo» aurait lancé est arrivé quelques secondes auparavant.

Les commentaires des fans n’ont pas attendu: «Je ne comprends pas comment la production a donné à Jacobo le point où il était très clair que le bleu venait en premier. La pire chose qui soit arrivée aux Bleus a été l’arrivée de Mirna et Horacio, deux bons à rien, ils rapportent des points tout le temps, et quand il est important de marquer un point, ils ne le font pas. Ils ont été les pires. ” Assure un fan d’Exatlon United States sur YouTube.

D’un autre côté, non seulement les fans de Rafa Soriano avaient beaucoup à dire. Son ancien coéquipier, et selon de nombreuses rumeurs, possible partenaire actuelle, Raquel Becker, en a également parlé, se montrant très indigné par ce qui se serait passé avec “El Brujo”, n’arrêtez pas de regarder cette vidéo:

Vidéo relative à Exatlon 5 USA: Raquel a défendu Rafa “Oui, c’était un vol!” 2021-05-12T20: 40: 26-04: 00

Becker a déclaré avec force qu’il n’était pas d’accord avec la décision de la production et plus tard, à travers ses histoires Instagram, il a partagé la vidéo.

«Hé, je viens de commencer à regarder l’épisode d’Exatlon d’hier, et c’était un vol à ce moment-là, c’était un vol! Je ne sais pas dans quelle tête il est possible de dire que le point était pour Jacobo, je veux dire »… a affirmé Raquel Becker.

Vol qualifié ou pas, la fraude présumée a déjà eu lieu, et si elle est très tendre, c’est ainsi que Raquel Becker s’est tournée pour défendre Rafa Soriano, après tant de commentaires sur une éventuelle relation amoureuse entre les deux. Il ne reste plus qu’à attendre une fois la saison terminée, et là nous pourrons savoir si effectivement, le couple en question est réel, et ce n’est pas simplement une autre romance éphémère qui est née dans les sables de la République dominicaine, laissez-nous rappelez-vous que Rafa en sait beaucoup à ce sujet, eh bien, il était déjà impliqué dans une relation avec Dennhi Callú, un autre concurrent, lors de son premier passage à Exatlon United States.

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires