EXATLON 5 USA : Tavo se moque de Jeyvier ?

Telemundo Tavo Gonzalez a été surnommé “El León” pendant son séjour à Exatlon.

Tous les athlètes qui composent la cinquième saison d’Exatlon États-Unis nous ont offert une édition pleine d’adrénaline, avec des démonstrations de compétences sportives impeccables, un esprit inépuisable et beaucoup de concentration pour réussir.

Mais parallèlement à cela, nous avons également assisté à de nombreux moments difficiles et sans précédent, tels que de nombreuses blessures, voire des expulsions et des sanctions contre des athlètes pour avoir enfreint les règles du programme de compétition diffusé sur le réseau Telemundo.

Bien que les réalisations athlétiques soient une partie commune de cette réalité, ce sont ces situations difficiles, plus la coexistence entre ces guerriers, celle qui n’est pas vue à la caméra, qui a renforcé la camaraderie entre tous, c’est qu’il ne fait aucun doute qu’un expérience comme Exatlon USA, il pourrait former des liens indestructibles pour la vie.

Le public, qui observe chaque pas et chaque geste de leurs athlètes préférés dans la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », en est venu à réaliser de nombreuses situations qui se produisent, même bien avant qu’elles ne soient confirmées. En fait, la romance entre Rafa Soriano et Raquel Becker était l’une d’entre elles, ce qui a été confirmé plus tard par le couple lui-même.

Et tout comme ils remarquent la romance et les gestes affectueux, ils remarquent également de possibles frictions et frictions entre les participants, parfois de la même équipe, mais d’autres fois d’équipes opposées, comme ce serait le cas du boxeur portoricain de la Team Famosos, Jeyvier Cintrón, et son rival dans la compétition, Octavio « Tavo » Gonzalez, surnommé « El León Azul ».

Tavo taquine Jeyvier ? Les abonnés disent

Les fans d’Exatlon ont récemment remarqué que lorsqu’Octavio Gonzalez met un point pour son équipe, la Team Contendientes, il fait une sorte de célébration qu’ils ont qualifiée de “dérision” de Jeyvier Cintrón, qui fait partie de la Team Famosos et ils l’ont emmené sur les réseaux sociaux. réseaux, attirant l’attention de “tavo”, et indiquant que les taquineries n’ont pas leur place dans une compétition comme celle-ci.

Le fait est, dans la vidéo que nous partagerons ci-dessous, gracieuseté du portail pour les fans de tout ce qui touche à Exatlon États-Unis, Madison Entertainment, ils ont souligné que ce ne serait pas une moquerie du concurrent contre le célèbre, puisque Jeyvier fait le même célébration d’Octavio, et ce serait plutôt une sorte d’hommage qu’ils se rendent l’un à l’autre, puisqu’ils se considèrent comme des rivaux dans les arènes, mais comme et on l’a dit à plusieurs reprises, des amis en dehors.

Ne manquez pas cette vidéo qui fournit plus d’informations en détail :

Jouer

VidéoVidéo en rapport avec exatlon 5 usa : tavo se moque-t-il de jeyvier ? les adeptes disent2021-06-04T09: 48: 08-04: 00

Dans la vidéo, ils indiquent clairement qu’il ne s’agirait pas d’une moquerie expresse, mais plutôt d’un geste d’admiration pour les réalisations de leur rival dans les arènes, quelque chose qui, au contraire, devrait être très apprécié dans une compétition comme celle-ci, où il ne vaut pas seulement la peine d’être imposé, mais aussi le respect et la coexistence entre ces athlètes qui se battent pour un rêve.

A ce sujet, les followers de la chaîne Madison Entertainment ont exprimé leur avis conformément à l’argument qu’ils présentent dans le visuel : “Je ne pense pas que Tavo s’est moqué de Jayvier, je pense que ça fait partie du Show, 💙💙💙” a déclaré un fan, tandis qu’un autre coïncide, assurant que “Tavo ne s’est moqué de personne, ils ne sont pas comme ça, ce n’est qu’une partie du show 💙💙👌”

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires