EXATLON 5 USA : Une fille à problèmes Qu’est-ce que c’est ?

Telemundo Viviana Michel fait partie de l’équipe Famosos d’Exatlon USA.

Wow, c’était une semaine particulièrement controversée dans la cinquième saison d’Exatlon USA. La compétition sportive de Telemundo est si avancée que tout le public attend de nouveaux renforts qui seront ajoutés dans les prochains jours et ont provoqué toutes sortes de commentaires parmi les adeptes de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète ».

Semaine de changements… Et de rumeurs

Avec l’arrivée de deux nouveaux renforts qui seraient déjà confirmés pour les femmes des deux équipes, les athlètes Génesis Romero et Diana Juárez qui entreront dans leurs équipes respectives après avoir mesuré des forces devant elles, où l’équipe gagnante du jour aura le chance Pour choisir celui de leur préférence, un nouveau circuit est également arrivé, appelé “Amphibian”, où non seulement c’est un long parcours, mais il y a différents tests de force qui pousseront les conditions de chacun des athlètes, à la limite de leurs capacités.

Mais bien sûr, quelque chose de très typique de cette saison d’Exatlon États-Unis a été des rumeurs, et depuis plusieurs jours, dans les différents portails de fans, des informations non confirmées ont circulé sur l’une des filles, et un prétendu problème sérieux qui serait confronté. Dans certains portails, il a été signalé qu’il y aurait une grossesse sur le pas de la porte, et tant d’autres théories qu’elles se sont avérées n’être que des spéculations sans aucun fondement ni confirmation.

C’est Keyla

Laissons le soin à l’une des sources d’informations les plus fiables sur tout ce qui concerne Exatlon États-Unis, le YouTuber connu parmi les fans sous le nom de “Keyla: The Queen of Spoilers”, de démanteler tant de rumeurs et enfin de clarifier ce qui se passerait avec l’un des concurrentes féminines au sein d’Exatlon USA.

C’est justement la YouTubeuse, qui avec quelques messages sur son profil sur les réseaux sociaux, a mis fin à tant de commentaires et a expliqué qu’une athlète d’Exatlon États-Unis serait confrontée à un problème de santé, plus précisément dentaire avec une situation impliquant ses dents de sagesse. et il aurait même été infecté. Lorsque cela se produit, il doit être traité le plus tôt possible avec une équipe médicale compétente pour éviter de plus grands maux. Le nom de la fille en question est inconnu, mais elle est déjà traitée et devrait s’améliorer dans les prochains jours.

Ne manquez pas cette vidéo, gracieuseté de la chaîne YouTube Movies MV, où se terminent tant de commentaires qui ont peuplé les réseaux sociaux concernant Exatlon États-Unis :

Jouer

DERNIÈRE FOIS EXATLON ÉTATS-UNIS, PROBLÈMES DE FILLES, CONTENANTS GAGNENT DIMANCHE 4 JUILLET DERNIÈRE FOIS EXATLON ÉTATS-UNIS, PROBLÈMES DE FILLES, CONTENANTS GAGNENT DIMANCHE 4 JUILLET 2021-07-03T15 : 34 : 23Z

Les commentaires sur cette vidéo chargée d’informations ne se sont pas fait attendre et comme vous pouvez le constater, les fans sont toujours concentrés sur tout ce qui concerne ces renforts qui seraient ajoutés quelques semaines seulement avant la fin de la cinquième saison. Un adepte a commenté : “7 semaines après la fin de la saison, apportez des renforts. Pour moi aucune des deux équipes n’a besoin de renforts, elles ont besoin de renforts pour la fin de ce cirque médiatique qu’est cette 5ème saison…” un adepte a déclaré qu’elle se sentait fatiguée de cette saison: “Honnêtement, je m’ennuie avec exatlon USA… ils auraient dû finir… ils veulent quand même mettre fin aux rouges… les renforts sont trop nombreux… les préférences sont très mauvaises… et moi on ne s’étonnera pas que la fin soit des renforts… frais sans problème et ceux qui ont commencé depuis le début épuisés… tristes battus etc… saison terrible 😡”

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires