EXATLON 5 USA: Y a-t-il eu fraude contre Rafa Soriano?

Telemundo Rafael Soriano fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

Si on a appris quelque chose lors de la cinquième saison d’Exatlon United States, il faut s’attendre à l’inattendu. Au fil des jours dans cette édition du programme de compétition, les favoris commencent à s’affaiblir, les adieux sont émouvants et inattendus, et les athlètes laissent tout dans les arènes, personne ne veut quitter Exatlon USA! Et moins à ce stade, chacun des guerriers est totalement concentré sur la gloire.

La journée du 10 mai à Exatlon États-Unis

La scène de la bataille du 10 mai était le circuit complexe de la mer pour les étoiles, l’un d’eux a passé une journée de repos et de plaisir nécessaires sur un catamaran, tandis que l’autre avait un prix en espèces de 10000,00 $, le combat a commencé par un avantage du Famous, et ce fut une bataille très égale jusqu’à ce que les Reds remportent la victoire, en prenant le catamaran, une récréation nécessaire pour relâcher les tensions dans une étape cruciale de la compétition.

Y a-t-il eu fraude contre Rafa Soriano?

Mais parmi l’excitation du circuit, il y a eu un moment qui a enflammé les réseaux sociaux. Le duel entre Rafa Soriano et Jacobo García où les adeptes du programme assurent que même si Jacobo a reçu le point, il correspondait à Rafa car sa balle aurait atteint la broche en premier. Les réactions n’ont pas tardé à venir, dans cette vidéo, gracieuseté de Madison Entertainment, elles expliquent davantage le fait qui a déclenché la polémique le 10 mai:

POINT DE PRODUCTION DE VOLS – SI ILS ÉLIMINENT PUISSANT !! – ERIC SURMONTE JEYVIER AVANCES CHAPITRE 90 EXATLON2021-05-11T01: 46: 10Z

Les commentaires de cette vidéo, faits par des fans d’Exatlon United States, corroboreraient cette théorie sur le prétendu «point volé» de Rafa Soriano lors de son duel avec Jacobo: «Je ne comprends pas comment la production a donné à Jacobo le point quand c’était super clair que le bleu est venu en premier. La pire chose qui soit arrivée aux Bleus a été l’arrivée de Mirna et Horacio, deux bons à rien, ils rapportent des points tout le temps, et quand il est important de marquer un point, ils ne le font pas. Ils ont été les pires. ” a commenté un disciple.

De manière directe, tous les fans avaient des opinions similaires sur la façon dont «ils auraient arraché» le point à Rafa Soriano, cet autre partisan du concours a commenté ce qui suit: «Au même moment où cela s’est produit, nous savions que c’était un vol honteux. . Le totem a été frappé et clairement renversé par la balle bleue et la balle rouge s’il touche la base mais ce totem était déjà en train de tomber au sol. C’était une très mauvaise sédition de donner le point à celui qui a frappé clairement le dernier. Cette décision était stupide. “

Quoi qu’il en soit, la compétition se poursuit à un stade où chaque mouvement effectué par ces athlètes pourrait changer leur destin à jamais dans une édition particulièrement difficile où, non seulement le COVID-19 serait de retour, comme cela s’est produit lors de la saison quatre, mais à une plus petite échelle. , une longue série de blessures, d’expulsions, de suspensions et autres, mais en parallèle, marquant l’histoire avec plus de prix que jamais et des compétitions à couper le souffle. Mieux que jamais!

Suivez Exatlon Now sur Facebook

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlon États-Unis

Chargement d’autres histoires