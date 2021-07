EXATLON 5 USA : Y a-t-il une élimination le 18 juillet ?

Telemundo Tavo Gonzalez a été surnommé “El León” pendant son séjour à Exatlon.

La seule certitude de la cinquième saison de Reality Deportivo de Telemundo, Exatlon États-Unis, c’est que rien n’est définitif et que tout peut arriver. La soi-disant “concurrence la plus féroce de la planète” dans son cinquième opus a été en proie à des situations sans précédent allant des potins habituels et des rumeurs sur les réseaux sociaux sur une variété de sujets, de longues files d’athlètes blessés (peut-être plus que jamais), sanctions et expulsions sans raison officielle connue, nouveaux circuits, prix incroyables et deux gagnants, nul doute que cette édition sera inoubliable.

Deux semaines sans élimination

Les adeptes de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis sont restés deux semaines sans les redoutés dimanches de “lutte pour la permanence”, où deux participants de l’équipe battue, s’affronteraient pour décider qui quittera la compétition, et à qui le rêve continue dans les sables féroces de la République dominicaine.

L’explication est très simple, au cours des deux dernières semaines, les quatre derniers renforts de la cinquième saison sont arrivés, un homme et une femme pour chaque équipe, leurs noms sont : Génesis Romero et Diana Juarez pour les femmes, et Luis Carpizo et Dennis Hernández du côté des hommes et comme c’est déjà la coutume et la tradition à Exatlon aux États-Unis, dans la semaine où les renforts rejoignent, il n’y a pas de lutte pour la permanence, dans le but de donner aux athlètes la possibilité de s’acclimater aux conditions de la compétition.

Y a-t-il élimination le 18 juillet ?

La période sans élimination semble s’être achevée ce dimanche 18 juillet, où les deux équipes, Famous et Contending, y compris leurs renforts, mesureront des forces dans les arènes dans le but de savoir pour qui culmine le rêve de continuer en Exatlon. Les Etats-Unis, un peu plus d’un mois pour rencontrer les vainqueurs d’une saison exceptionnellement longue.

À partir de 19h / 18h Central, dans le nouvel épisode que nous verrons le dimanche 18 juillet, Famosos y Contendientes mesureront toute leur force dans un duel où quelqu’un devra accepter la défaite et rentrer chez lui dans une étape cruciale d’Exatlon United États, où chaque stratégie pourrait définitivement changer le destin de chacun des athlètes qui continuent de se battre pour le rêve d’atteindre la gloire et de devenir le vainqueur de la compétition féroce.

Après plusieurs semaines dans des conditions inégales entre les deux équipes, avec l’arrivée des nouveaux renforts on commence à les voir plus acclimatés à chacun et prêts à gagner contre tout pronostic, c’est qu’à chaque fois plus proche de la grande finale, il est temps perfectionner toutes les compétences pour gagner, car personne ne veut partir et tout le monde veut se rapprocher de la fin, dans laquelle ils rencontreront le successeur et successeur du bien-aimé « Latin Gringo » Nate Burkhalter, qui a remporté la victoire lors de la quatrième saison du programme du concours et à ce jour, il reste l’un des lauréats les plus appréciés.

