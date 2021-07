EXATLON 5 USA : Y aura-t-il élimination le 4 juillet ?

Telemundo Ana Parra fait partie de l’équipe Contendientes.

La cinquième saison du programme de compétition d’Exatlon États-Unis traverse une étape cruciale, où les athlètes qui sont là depuis le début commencent déjà à ressentir la fatigue d’une longue journée qui a déjà duré six mois, et maintenant avec l’arrivée de nouveaux renforts, tout devient encore plus aigu. Des jours très forts arrivent dans la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète» qui commencent déjà à se faire sentir à la fois dans l’équipe Famosos et dans Contending, qui s’approchent progressivement de la grande finale d’une saison qui est destinée à faire l’histoire au sein de le programme.

Élimination dimanche du 4 juillet

A Exatlon États-Unis, le dimanche 4 juillet, il y aura une journée très spéciale où, compte tenu de la célébration de l’indépendance des États-Unis, deux renforts féminins sont ajoutés à la compétition et pour cette raison il ne devrait pas avoir lieu duel pour la permanence, comme il est d’usage lorsque de nouveaux participants rejoignent les arènes féroces.

Les renforts qui arrivent à la compétition sont Diana Juárez et Généris Romero. Il est frappant de constater qu’une dynamique complètement différente aura lieu avec les deux par rapport à ce à quoi nous étions habitués. Les deux filles mesureront les forces dans un circuit, tandis que les deux équipes les examineront. Ensuite, l’équipe gagnante de la soirée, après un combat à 10 points, aura la possibilité de choisir l’athlète de son choix, et l’invitera à en faire partie, tandis que l’équipe vaincue gardera celle qui reste.

Cette vidéo gracieuseté du portail de fans Madison Entertainment, révèle en détail tout ce qui se passera à Exatlon États-Unis au cours de la journée de ce dimanche 4 juillet :

ARRÊTÉ DE DERNIÈRE MINUTE POUR UNE CHIRURGIE ? DUEL POUR RENFORCEMENT ET N’A PAS ÉLIMINÉ Exatlon États-Unis USA2021-07-04T00: 09: 09Z

Comme il fallait s’y attendre, le refus des supporters à cette arrivée de renforts dans une étape aussi décisive de la compétition a été retentissant. Un adepte a exprimé l’opinion suivante : « Tout le monde est très épuisé. Si Dieu le veut, il ne se passe pas quelque chose là où la direction doit le regretter. Je reviens et je répète et ils doivent finir et c’est très injuste qu’à ce moment-là ils apportent des renforts. DLB Tout le monde.”

Une autre fan est très claire sur les nouveaux renforts, et sa condition physique par rapport à celle des athlètes qui concourent déjà depuis plusieurs mois : « Je ne pense pas qu’il soit juste d’apporter des renforts. Ils viennent reposés pour prendre les prix que méritent ceux qui sont depuis le début ou ceux qui ont remplacé un blessé. »

La vérité est que les renforts, en effet, seront ajoutés à Exatlon États-Unis à partir du 4 juillet, et bien que les filles arrivent en premier, il est également prévu que deux athlètes masculins viendront intensifier un combat qui semble ne pas avoir de fin, mais que son parcours a été particulièrement historique en termes de différents prix et circuits, mais aussi d’innombrables blessures, et de situations inédites telles que des sanctions et des expulsions pour des athlètes qui autrement auraient pu approcher de la fin.

Malgré tout cela, la cinquième saison d’Exatlon USA continue d’entrer dans l’histoire, à un moment crucial où tout reste à définir.

