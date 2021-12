EXATLON 6 USA : Ce sont les nouveaux participants

Telemundo Exatlon 6 États-Unis

Venu le temps. La compétition la plus féroce de la planète, Exatlon États-Unis, a enfin présenté la nouvelle génération de héros qui donneront tout pour remporter la victoire dans sa nouvelle saison qui débutera le mardi 11 janvier à 19h/6c sur Telemundo. Ces 24 athlètes de haut calibre rejoignent la Famosos Team (Red Team) et la Contending Team (Blue Team) pour affronter les circuits les plus rigoureux et les obstacles nocturnes de la compétition sportive n°1 sur Hispanic TV jusqu’à ce qu’ils trouvent l’homme et la femme les plus adaptés. forts qui remporteront le titre convoité, le trophée et 200 000 $ chacun, étant ainsi couronnés comme les successeurs de Norma Palafox et Jeyvier Cintrón.

Les nouveaux visages de la Famous Team (Red Team) sont :

Ricardo OsorioUn Mexicain de 41 ans originaire de Huajuapan de León, est un joueur de football professionnel vivant à Los Angeles, en Californie. Cette figure légendaire du football mexicain a participé à plus de 80 championnats internationaux, dont la Coupe du monde® en Afrique du Sud et en Allemagne, la Copa América, ainsi que la Gold Cup et la Ligue des champions de la CONCACAF, entre autres.

Jaime EspinalLe joueur de 37 ans est un éminent lutteur olympique portoricain né en République dominicaine qui est devenu le premier médaillé olympique de lutte pour Porto Rico en remportant la médaille d’argent lors des Jeux olympiques de 2012 à Londres. Espinal était également danseuse professionnelle et faisait partie de la tournée El Jefe de la célèbre star de la musique, Daddy Yankee.

Briadam herrera, un Cubain de 26 ans originaire de Miami, en Floride, est un plongeur professionnel et membre de l’équipe nationale de plongée des États-Unis, un sport qui a débuté à l’âge de huit ans dans son Cuba natal. Herrera a continué sa passion pour cette discipline aux États-Unis lorsque sa famille a déménagé à Miami et aujourd’hui, il a de nombreux prix dans des championnats nationaux et internationaux en tant qu’athlète professionnel distingué.

Hector Gomez, un portoricain de 25 ans résidant à Orlando, en Floride, est un lutteur professionnel pour la World Wrestling Entertainment, une discipline qu’il a commencée à l’âge de 14 ans. En 2019, il a participé à la treizième saison d’American Ninja Warrior, la compétition sportive à succès sur le réseau sœur NBC.

Mateo González, un Mexicain de 25 ans originaire de Coahuila, au Mexique, est un nageur professionnel de renommée mondiale. Ce jeune homme, diplômé de la Texas A&M University, a participé à des événements sportifs internationaux tels que les Jeux panaméricains, les Jeux d’Amérique centrale, ainsi que des championnats de natation professionnels et universitaires à Taïwan, en Russie et dans d’autres pays du monde.

pôle Monarrez, un acteur renommé de 42 ans qui a récemment participé avec succès au concours de danse de Telemundo, Así Se Baila, revient sur l’écran du réseau pour démontrer ses compétences dans le sport en tant qu’expert CrossFit. Avec une endurance physique choquante, Monárrez a participé à des productions renommées de Telemundo telles que « Betty en NY », « La Suerte de Loli » et « El Señor de los Cielos ».

Jennifer Munoz, une Mexicaine de 24 ans née à Montebello, en Californie, est une footballeuse professionnelle qui a commencé à jouer alors qu’elle n’avait que cinq ans. Elle a joué professionnellement pour le Club América et l’équipe de soccer féminin du Mexique. Elle a représenté le Mexique au tournoi annuel de la Coupe féminine de Chypre en Grèce et a fait partie de l’équipe Lobos à l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque.

Jordan O’BrienAgée de 29 ans, originaire d’Anaheim, en Californie, c’est une joueuse de football professionnelle qui a joué pour de nombreuses équipes telles que River Plate en Argentine, ainsi que des équipes en Espagne et dans le reste de l’Amérique latine, ce qui lui a permis d’apprendre l’espagnol. Cette communicatrice des questions de bien-être et de santé destinée aux femmes était la seule femme à jouer au soccer dans une équipe masculine.

Paloma Flores, un Mexicain de 27 ans originaire de Chicago, dans l’Illinois, est un basketteur professionnel. Flores fait partie de l’équipe nationale de basket-ball féminin professionnel du Mexique. Parmi ses réalisations, citons la médaille d’or qu’elle a remportée à la Coupe du monde de basket-ball, ainsi que le titre de Joueuse de l’année en 2018 et 2019, entre autres reconnaissances importantes.

bonbon toche est une Péruvienne de 23 ans originaire de San Francisco, en Californie, qui a commencé sa carrière sportive en jouant au volleyball, mais le destin l’a amenée à pratiquer l’athlétisme à l’adolescence. Le jeune athlète professionnel a participé à de grands championnats internationaux en Europe, à Porto Rico et en Amérique du Sud. Actuellement, il termine ses études en relations publiques à Porto Rico grâce à une bourse sportive.

Anisa Guajardo, un Mexicain de 30 ans originaire de Los Angeles, en Californie, est un joueur de football professionnel qui a vécu et concouru dans différents pays comme le Salvador, la République dominicaine, le Mexique et les États-Unis. Il faisait partie de l’équipe de Pepperdine University à Malibu, en Californie. Il a participé à des championnats professionnels pour diverses organisations de football telles que Stanford Club, California Odyssey Club et East Fresno United Fusion, entre autres.

Isabelle Arcila, une Colombienne de 27 ans originaire d’Atlanta, en Géorgie, est une nageuse olympique qui a participé à des championnats de natation depuis l’âge de sept ans. Il a hérité de l’amour de cette discipline grâce à son père, joueur de water-polo, et à sa mère, nageuse professionnelle. Cela l’a amenée à participer aux Jeux olympiques de Rio 2016 et aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Elle a reçu des prix importants tels que le All-American USA Champion, ainsi qu’un champion d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale.

Les nouveaux visages de la Team Contending (Blue Team) :

Miguel ngel Espinoza est un mannequin de 27 ans originaire de San Diego, en Californie, né à Tijuana, au Mexique. Il est également entraîneur personnel et joue au football chaque semaine dans une ligue de San Diego. Le plus jeune de 11 frères et sœurs, Espinoza est issu d’une famille nombreuse et unie et sa sœur aînée est une personnalité bien connue de la télévision.

Franck de la cruz est un homme de 22 ans né à Saint-Domingue, en République dominicaine qui a récemment réalisé son rêve de devenir pilote. Il réside actuellement à Miami, en Floride, où il étudie la médecine du sport à la Florida International University et participe à des compétitions indépendantes au niveau collégial en athlétisme. Le jeune homme est également bénévole en tant qu’entraîneur auprès d’enfants défavorisés.

Jesús « Tony » Beltrán est un homme de 20 ans né à Phoenix, en Arizona. Cet athlète naturel a participé à des compétitions de soccer, de baseball, de football américain et de boxe. Il aide sa famille à gérer leur entreprise à Sonora, au Mexique, où ils exploitent un ranch et un supermarché. Il est l’aîné d’une fratrie de trois et est étudiant en génie.

Ange Rodriguez est un homme de 26 ans né à Ponce, Porto Rico, qui a été contraint de quitter l’île après l’ouragan Maria. Il réside actuellement à Middletown, dans le Maryland, où il travaille comme entraîneur en éducation physique. En grandissant, il a joué au soccer et au basketball, mais aujourd’hui, il est un athlète passionné de steeple-chase qui participe à des courses régionales.

Yosel BarriosLe joueur de 28 ans est arrivé aux États-Unis en provenance de Cuba il y a tout juste deux ans. Cet ancien informaticien est aujourd’hui ouvrier d’entretien de casino à Las Vegas, Nevada. Il s’est formé au taekwondo et à la musculation et s’entraîne activement au CrossFit.

Emilio laraLe Mexicain de 22 ans est étudiant en architecture à New York. Avec ses amis, il a développé un système d’entraînement qui est maintenant utilisé dans le gymnase qu’ils ont ouvert et exploité ensemble. Il est venu jouer au soccer au niveau collégial et a pratiqué la natation, le tennis, le volleyball et la course de fond.

Image de balise Natalia PalaciosUn entraîneur personnel mexicain de 25 ans né à Austin, au Texas, a commencé la natation synchronisée à l’âge de six ans à Monterrey, au Mexique. Il a participé à de nombreuses rencontres nationales dans la discipline susmentionnée pendant son enfance avant de passer à la natation de compétition au lycée. Elle est experte en CrossFit et commence à s’entraîner au jiu-jitsu.

Fernanda De La Mora est un entrepreneur de 27 ans né à Mexico qui a vécu dans plusieurs endroits du monde, mais réside actuellement à Miami, en Floride. Ce propriétaire de chaîne de bijoux aime le fitness et a participé à des compétitions de football, d’athlétisme, de gymnastique et de boxe.

Rébecca ValentineLa femme de 27 ans est une chargée de compte portoricaine qui pratique des sports depuis l’âge de neuf ans, notamment le basket-ball, le football, l’athlétisme et le surf, et plus récemment le tennis de plage. Elle a commencé le mannequinat à 15 ans et a participé à des concours de beauté. Son rêve est de lancer sa propre entreprise de marketing.

Lupita Gavilanes est une fille de 25 ans qui est née à Fort Myers, en Floride, mais ses parents sont retournés au Mexique quand elle avait 13 ans. Ce passionné de CrossFit a déménagé à Brooklyn, New York l’année dernière pour chercher un avenir meilleur. Tout au long de sa vie, elle s’est impliquée dans le volleyball, le soccer et a participé à des compétitions de corde à sauter.

Alicia Beltran, 27 ans, né à Sonora, Mexique, vit actuellement à Los Angeles, Californie. Cet entraîneur personnel est également nutritionniste. Le sport appartient à sa famille, puisque sa mère était joueuse de volley-ball et sa sœur est une experte en fitness. Elle a été championne nationale de handball et est une passionnée de vélo de montagne ainsi qu’une nageuse.

Avril Garcia, 24 ans, est une étudiante mexicaine de Dallas, au Texas, qui obtient actuellement un diplôme en physiothérapie de l’Université de Querétaro, où elle joue au Flag Football. Le sport est devenu sa passion à l’âge de 18 ans et depuis lors, elle a participé à divers tournois nationaux, en plus de son expérience en tant que pom-pom girl et gymnaste.

