EXATLON 6 USA change la date de sortie

Telemundo Exatlon États-Unis 2022

La nouvelle saison de la soi-disant « Compétition la plus féroce de la planète », Exatlon États-Unis a suscité beaucoup de conversations depuis qu’elle a annoncé son retour en janvier, initialement daté du 11. Mais tout indiquerait que cette date aurait changé et désormais la première d’Exatlon États-Unis ne sera pas le jour initialement prévu.

Cette nouvelle édition de la compétition sportive sera sans aucun doute plus excitante que jamais avec de nouveaux défis qui se multiplient saison après saison, des circuits impressionnants et des obstacles nocturnes qui mettront à l’épreuve les capacités physiques et mentales de cette nouvelle génération d’athlètes totalement inédite, contrairement aux éditions précédentes, qui font déjà partie de la Famosos Team (Red Team) et de la Contending Team (Blue Team) et sont en République dominicaine prêts à commencer une nouvelle bataille qui promet de captiver le public de la télévision espagnole.

24 rêves, 24 athlètes

A cette occasion et contrairement aux éditions précédentes, ce sont 24 guerriers inédits, des visages que l’on va rencontrer chaque semaine, avec des vies différentes, mais une seule envie, devenir l’homme et la femme qui triompheront dans la sixième saison d’Exatlon États-Unis. . Il y a des footballeurs, des nageurs, des experts dans différentes disciplines, et même un danseur et un acteur. Cette édition d’Exatlon États-Unis promet d’être pleine d’adrénaline !

Deux visages qui reviennent cette fois sont le présentateur Frederik Oldenburg et la présentatrice sportive et première gagnante du concours Marisella « Chelly » Cantú. Tous deux dotés d’une vaste expérience, Chelly offrira aux athlètes un aperçu de près que seule une personne ayant vécu de si près les arènes complexes pourrait partager. Frederik, quant à lui, est un journaliste sportif qui a couvert de nombreux événements mondiaux, coupes du monde et plus encore. Frederik est un amateur de sport qui partage fréquemment ses routines d’exercices rigoureuses sur les réseaux sociaux avec ses fervents adeptes.

EXATLON 6 USA change de date de sortie. Quand commence-t-il ?

Depuis que Telemundo a annoncé le retour d’Exatlon États-Unis le 11 janvier, le public attendait avec impatience. C’était jusqu’à il y a quelques jours à peine, lorsque la date a été soudainement changée au 17 janvier prochain à 19h / 18h Central, ce qui a généré toutes sortes de rumeurs et de spéculations sur les réseaux sociaux.

Déjà chez HoyMismo, nous avons établi une source de contact direct avec Telemundo et après avoir fait une déclaration officielle concernant ce changement inattendu de la date de sortie d’Exatlon États-Unis, nous partagerons avec vous.

Chez NowMismo.com, nous sommes prêts à faire une couverture étendue et ininterrompue de la compétition la plus féroce de la planète, en préparant les profils de chacun des 24 athlètes, les circuits, l’émotion et toute l’adrénaline à laquelle le programme préféré nous a habitués du Famille hispanique aux États-Unis.

Le tout préparé pour la première d’Exatlon États-Unis à sa nouvelle date, le 17 janvier prochain à 19h / 18h au centre-ville sur Telemundo. Pour plus d’informations sur la station, vérifiez auprès de votre fournisseur de câble local.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires