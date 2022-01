EXATLON 6 USA : Pourquoi les fans sont-ils mécontents ?

Exatlon États-Unis / Instagram Ce 23 août sera la grande finale de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis

La sixième saison de la soi-disant « concurrence la plus féroce sur la planète », Exatlon États-Unis, est sur le point de commencer le 17 janvier et avec elle, 24 guerriers complètement nouveaux donneront tout pour atteindre la gloire et l’ascenseur tant convoités. trophée qui a déjà été entre les mains de noms comme Nate Burkhalter ou Jeyvier Cintrón, champions bien-aimés des éditions précédentes.

24 noms s’affronteront pour la victoire

Nous connaissons déjà les guerriers qui affronteront les sables complexes de la République dominicaine, cadre définitif d’Exatlon États-Unis depuis sa création. Il s’agit de : Ricardo Osorio, joueur de football professionnel, Jaime Espinal, lutteur olympique, Briadam Herrera, plongeur professionnel, Héctor Gómez, lutteur professionnel, Mateo González, également plongeur professionnel, Polo Monárrez, acteur à la carrière reconnue, Jennifer Muñoz, footballeuse, Jordan O’Brien, également footballeur, Paloma Flores, basketteuse professionnelle, Candy Troche, experte en saut sur piste, Anisa Guajardo, footballeuse, et Isabella Arcila, nageuse olympique. Tous sont enrôlés dans l’équipe Famosos (rouge).

Du côté de la Team Contendientes (Bleu), il y a : Miguel Ángel Espinoza, mannequin, Frank De La Cruz, étudiant en médecine sportive, Jesús « Tony » Beltrán, Angel Rodríguez, Yosel Barrios, Emilio Lara, Natalia Palacios, Fernanda de la Mora , Rebeca Valentín, Lupita Gavilanes, Alicia Beltrán et Abril García.

Pourquoi les followers sont-ils déjà contrariés avant le début de la compétition ?

Il y a un fait qui a attiré l’attention des adeptes d’Exatlon États-Unis et ils l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Est-ce que, selon eux, la plupart des participants à cette édition seraient originaires du Mexique, ce qui, selon les adeptes, ne donnerait pas l’occasion aux participants d’autres pays.

Nous nous sommes donné pour tâche d’aller plus loin et de connaître les nationalités de chacun des nouveaux participants, et la vérité est que sur 24 athlètes, 13 sont originaires du Mexique, et les adeptes n’ont pas été mesurés en opinions qu’ils partagent dans les différents profils de Exatlon États-Unis.

Cet adepte qui n’a rien contre les indigènes du Mexique assure pourtant que le pays possède déjà son propre Exatlon. « Cela ne devrait pas être appelé exatlon usa puisque 80% sont mexicains. Bien sûr je n’ai rien à trouver de mexicains mais ils ne doivent pas être à majorité mexicains. Exatlon Mexique existe déjà. Mon avis. » Indien.

« Est-ce exatlon USA ou exatlon Mexique 🤨 Est-ce vraiment la même chose que l’année dernière ? » dit un autre supporter de la compétition, et donc plusieurs fans, un autre est même allé un peu plus loin en disant qu’ils devraient changer le nom du programme télévisé à succès : « Ce qui devrait s’appeler Exatlon Mexico pas les États-Unis de 5 interviewés, 4 sont mexicains. Je n’ai rien contre les Mexicains, c’est que le nom est faux cette fois. »

Quoi qu’il en soit, nous sommes prêts à vous apporter toutes les informations de dernière minute sur tout ce qui se passe dans la sixième saison du programme de compétition à succès qui, comme lors de la saison précédente, promet d’être plein d’adrénaline avec de nombreux prix, des émotions par millions. et concours de crise cardiaque.

