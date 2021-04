EXATLON: À quoi ressemblera le licenciement des athlètes expulsés?

Telemundo Denisse Novoa revient pour le match revanche contre Exatlon USA.

On a beaucoup parlé d’Exatlon USA ces derniers jours. Depuis que la nouvelle a été divulguée au sujet de deux athlètes qui ont été expulsés de la compétition pour avoir commis une infraction grave qui se traduit par une rupture de contrat, de nombreuses informations ont été publiées, mais la plus controversée est peut-être le licenciement de ces deux athlètes, ce qui n’avait jamais été le cas. s’est produit en cinq saisons du concours.

Deux athlètes quittent la compétition

De nombreux portails pour les fans, et dans Right Now exclusivement, nous avons pu confirmer que Denisse Novoa, le célèbre «Pantera» de Team Contendientes, et Frank Beltre, le «Tank» de Team Famosos sont les athlètes qui en temps réel être déjà hors compétition pour cette prétendue rupture de contrat.

La faute aurait été que des substances illicites et des téléphones portables ont été trouvés parmi leurs biens, ce qui est strictement interdit à Exatlon aux États-Unis, de sorte que la production du programme a dû prendre des mesures dès que possible et les expulser, ce qui a généré tous types de réactions mitigées.

À quoi ressemblera le licenciement des athlètes expulsés?

L’information a été confirmée par compte-gouttes. Au départ, on ne savait pas quand la date exacte à laquelle l’expulsion de Denisse Novoa et Frank Beltre aurait lieu, puis, selon les heures d’enregistrement et les épisodes que nous voyons à l’écran, il serait logique que cela se produise dimanche prochain de élimination, qui sera spéciale où il n’y a pas d’éliminés mais au contraire, les athlètes se battront pour deux SUV.

Cela a finalement été confirmé mais… À quoi ressemblera le licenciement des athlètes expulsés? On a beaucoup dit qu’au début de la journée, Frederik Oldenburg serait chargé d’annoncer la nouvelle, peut-être à la fin de la même journée, mais il existe maintenant une autre version très différente qui déclencherait également la polémique.

Plusieurs portails pour les fans assurent désormais que dimanche prochain, 11 avril, lors de la journée spéciale de combat pour les voitures, ce sera le moment où aura lieu l’expulsion controversée de Denisse Novoa et Frank Beltre de la cinquième saison d’Exatlon United States.

Mais pas comme tout le monde s’y attendrait et même comme les deux athlètes le méritent, tout à fait dans le style de la médaille Shayra lors de la quatrième saison, lorsqu’après la pause due au COVID-19, la fille n’est pas revenue avec l’équipe Contendientes et que personne ne l’a commentée, alors ils assurent que ce sera l’adieu de Denisse et Frank. Ils ne seront plus à partir du 11 avril prochain, ne manquez pas cette vidéo qui fournit plus d’informations:

Comme prévu, les avis des fans de la compétition n’ont pas tardé à venir, en général le consensus est en faveur de Denisse Novoa et Frank Beltre, fortement en désaccord avec eux quittant la compétition si brusquement, sans même informer le public de ce qui serait réellement événement.

«Je le dis toujours et je continuerai à le dire, comme la première saison aucune, et s’ils ne peuvent pas dire au spectateur qu’ils sont toujours en train d’exatlon, c’est un manque de respect car ils ne peuvent pas les éliminer sans le dire parce que si ce sont des règles aussi strictes que ils disent alors disent parce qu’ils ont échoué. Dieu merci, Erasmo n’est plus là, il a vu des choses qui se passaient tellement bien qu’il n’est pas là, j’espère que c’est le dernier programme de toutes les saisons. » Assurer un utilisateur de cette chaîne YouTube.

Quoi qu’il en soit, nous attendrons dimanche prochain, le 11 avril, pour voir à quoi ressemblera le dernier jour de Denisse et Frank.

