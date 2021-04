EXATLON: Auraient-ils arrêté une victoire d’Emmanuel Jaquez?

Telemundo Emmanuel Jaquez, 21 ans, appartenait à une petite équipe de la ligue dans sa République dominicaine natale et continue de pratiquer son sport favori là où il réside maintenant à New York.

Suivez le scandale à Exatlon aux États-Unis. Le programme de compétition du réseau Telemundo est impliqué dans toutes sortes de controverses depuis quelques jours seulement, lorsque des informations sur l’expulsion de deux athlètes ont été divulguées pour avoir prétendument eu des téléphones portables et aussi des substances illégales. À ce jour, il n’y a pas eu de confirmation officielle de Telemundo, mais, dans NowMismo, nous avons pu savoir exclusivement qu’il s’agit de «La Pantera» Denisse Novoa, et «El Tanque» Frank Beltre, l’un de l’équipe Contendiente, et l’un des Équipe célèbre, respectivement.

Le silence officiel demeure

De la part de Telemundo, la maison officielle d’Exatlon United States, ils sont restés dans le secret total, tout comme les athlètes présumés impliqués Denisse Novoa et Frank Beltre, qui au-delà d’un message qui n’a duré que quelques minutes sur le compte Instagram de Frank, n’ont pas émis de mot sur les événements dans lesquels ils seraient impliqués.

Le 6 avril, nous avons pu apprendre à travers différents portails destinés aux fans que dimanche prochain, le 11 avril, jour de la lutte pour la permanence, il sera révélé que Novoa et Beltre ne continueront pas dans la compétition.

De graves allégations se font jour

Mais l’expulsion et les allégations de substances illicites et de téléphones portables n’ont pas été la seule chose qui a monopolisé différents titres des médias, d’autres allégations fortes qui incluent un harcèlement présumé par des membres de la production et même des « triomphes arrangés » ont fait partie de la controverse qui a assombri le succès du programme de concours.

Toutes ces déclarations sérieuses auraient été faites par le présentateur argentin Javier Ceriani, qui, avec sa partenaire Elisa Beristain sur l’émission Web numérique Chisme No Like, se sont consacrés ces derniers jours à parler de ce qui, selon eux, se passe derrière les caméras. dans les sables de la République dominicaine.

Auraient-ils arrêté une éventuelle victoire d’Emmanuel Jaquez dans la saison 4?

Parmi les graves accusations que Javier Ceriani aurait révélées dans son émission numérique Chisme No Like, il a assuré que dans la quatrième saison d’Exatlon United States, la production aurait été bien décidée à donner la victoire à Nate Burkhalter, à tel point que la pièce qui l’a éliminé, le joueur de baseball dominicain Emmanuel Jaquez, aurait été préalablement répété pour s’assurer que le renfort de l’équipe Contendientes, soit éliminé. Ne manquez pas la vidéo ici:

4 MENACES ET JEUX SALÉS À EXATLÓN! YOUTUBERS BLOQUÉS POUR ARRÊTER LES ACTUALITÉS – CNL La production est impliquée dans la vente au sein de l’émission de téléréalité Exatlón USA et Mexique, ainsi ils viennent à la lumière @ des menaces à la famille de ceux qui rendent publics les scandales de ladite production turque. #chismenolike #elisaberistain #javierceriani #chisme #espectaculos #ntentertainment #show #farandula #memedeldia #showbusiness #exatlon #tvazteca #telemundo Gossip Memberships… 2021-04-05T22: 48: 24Z

À la minute 13:04 de la vidéo, ils commencent à toucher ce sujet délicat. Ici Javier Ceriani assure que ce serait le producteur d’Exatlon United States qui aurait directement collaboré pour assurer la défaite du joueur dominicain. « Ils lui ont tendu un énorme piège de score à perdre, parce qu’ils voulaient que l’autre gagne. » Dit Ceriani.

Dans la quatrième saison, Emmanuel Jaquez est arrivé à Exatlon States en tant que renfort de l’équipe Contendientes, et il est resté jusqu’à la grande finale en raison de sa vitesse, de sa force et de son adresse au tir. Sans parler d’une bonne énergie et d’une remarquable camaraderie avec le reste de ses coéquipiers qui l’ont presque conduit à remporter la précédente édition de la compétition.

Suivez Exatlon Now Same sur Facebook

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires