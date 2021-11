EXATLON : Avez-vous commencé à enregistrer une nouvelle saison ?

Instagram Il s’agit d’Isaiah Vidal, de l’équipe Contendientes d’Exatlon USA

La nouvelle saison de l’émission de téléréalité sportive la plus réussie sur le réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, serait déjà à nos portes, ceci après un cinquième volet absolument historique, où deux athlètes étaient vainqueurs pour la première fois ; Le boxeur portoricain Jeyvier Cintrón et la footballeuse mexicaine Norma Palafox, tous deux de l’équipe Famosos.

Bien que Cintrón ait remporté son premier passage à travers les sables féroces d’Exatlon, Norma Palafox est un visage reconnu dans la compétition intense, ayant participé à une saison avant la dernière, où il a vécu la mort inattendue de sa mère et devait s’absenter. quelques jours de deuil, pour revenir finir finaliste.

Les enregistrements de la nouvelle saison auraient-ils déjà commencé ?

Comme le veut la tradition, Exatlon États-Unis commence sa saison chaque année en janvier, il est donc peu probable que ces jours aient déjà commencé, bien que différents portails pour les fans racontent une autre histoire.

Dans le cas de la chaîne YouTube Madison Entertainment, qui à d’autres occasions a été chargée de partager des informations pertinentes sur la compétition, ils s’assurent que ce mois de décembre prochain sera le retour de la soi-disant « concurrence la plus féroce de la planète » tournoi international dans lequel nous verrions les meilleurs athlètes des éditions des États-Unis, contre une sélection de participants de différents pays.

Quelque chose que Roger, de Madison Entertainment, précise, c’est qu’il ne s’agirait pas de la sixième saison, mais d’une sorte d' »avant-première » où les meilleurs des meilleurs de l’histoire d’Exatlon se retrouveraient en République dominicaine pour, une fois de plus, mesurer les forces.

Ces duels internationaux fonctionneraient comme suit. Une équipe composée des meilleurs d’Exatlon États-Unis au cours de ses cinq saisons, affronterait une autre équipe composée des athlètes les plus forts du Mexique, du Brésil et de la Colombie et serait, en effet, diffusée sur Telemundo au cours du mois de décembre comme moyen d’échauffement pour une éventuelle sixième saison.

Cette information a été révélée par une autorité dans toutes les informations liées à Exatlon États-Unis, il s’agit de la célèbre « Keyla : La reine des spoilers », un nom très suivi par les fans de la compétition.

Dans la vidéo, ils assurent qu’ils sont clairs sur le fait que le Brésil et le Mexique effectuent leurs saisons en cours, ils auraient donc déjà une équipe mais, dans le cas des États-Unis, un choix des meilleurs athlètes devrait être soumis à rejoignez ce tournoi attendu.

Concernant la durée de ce « Tournoi spécial », il aurait une période de tout le mois de décembre, en vue d’un retour formel de la sixième saison de « La compétition la plus féroce de la planète ». Pour le moment, nous n’avons pas de confirmation officielle de ce tournoi, mais les nouvelles qui ont émergé ces dernières heures indiquent que nous serions très proches de revivre toutes les émotions d’Exatlon United States sur les écrans de Telemundo.

Les avis des followers ne se sont pas fait attendre, « Bonjour Roger ma sélection serait basée sur la visée : MARK-KELVIN-NATE-JAYVIER-ISAHI-FERNANDO les femmes : NONA-NORMA-CHELY-VALERIA-PANTERA-ANA OU JAZMIN Ce serait une équipe avec des tireurs rapides et bons », a déclaré un téléspectateur de cette vidéo, et nous aimons vraiment leur choix !

