EXATLON: Combien d’argent les athlètes ont-ils accumulé?

Tout au long de la cinquième saison d’Exatlon USA, nous avons vu de nombreux moments difficiles, de nombreuses blessures, des situations sans précédent, des athlètes suspendus, expulsés, mais en même temps, des compétitions de crise cardiaque et une liste historique de récompenses totalisant plus d’un million de dollars. . En bref, il y a de nombreuses raisons qui feront du présent épisode d’Exatlon United States un souvenir inoubliable.

Les récompenses que reçoivent les athlètes

A Exatlon United States, pendant les mois que durent les saisons de compétition, on est clair que le nord de chaque athlète doit être couronné vainqueur et recevoir le prix de 200000 $ en espèces, mais, et surtout aujourd’hui, les prix constants qui distribués dans chaque circuit sont très attractifs et un moteur nécessaire, car la somme absolue une fois la bataille terminée dépassera le million de dollars.

Pour cette raison, à ce stade de la compétition et les deux équipes dépassent 100 000 $ en prix. Du côté des Famosos, qui sont restés victorieux pendant plusieurs semaines, ils ajoutent 295 000 $ et les Contestants, malgré une dure séquence de défaites, ont 160 000 $.

L’athlète qui a amassé le plus d’argent cette fois-ci est une femme. Il s’agit de la championne de football Norma Palafox, qui totalise déjà aujourd’hui près de 50 000 $.

Étape cruciale

Les récompenses se poursuivent à un moment particulièrement clé de la cinquième saison d’Exatlon USA. Avec la suspension de deux des meilleurs athlètes de l’équipe Famosos, Jacobo García et Jeyvier Cintrón, la situation devient de plus en plus difficile pour l’équipe rouge, qui fait face à des concurrents renouvelés et motivés avec l’arrivée imminente de l’un des meilleurs participants de la compétition: “L’Espagnol Superman “Andoni García.

Avec Andoni, trois autres visages s’ajoutent à la bataille pour la gloire, où il y a aussi un visage familier pour la concurrence féroce, c’est Jorge Hugo Giraldo, que Frederik Oldenburg lui-même a appelé «une légende» et ce n’est pas en vain, le Le champion colombien a apporté l’or olympique en Colombie et a participé à de nombreux jeux olympiques. Mais il était temps de retourner sur les sables pour prouver aux autres et à lui-même de quoi il est fait.

Deux dames arrivent également à Exatlon United States, il s’agit de Dania «Nana» Aguillón, une coureuse reconnue comme «la femme la plus rapide du Mexique», et de Wilmarie Negrón, une infirmière qui a récemment fait face à une bataille acharnée, dans la ligne de mire contre COVID -19.

La vérité est que les prix en argent se poursuivent et que maintenant la compétition prendra un nouveau cap avec l’arrivée de ces quatre guerriers qui feront désormais partie d’équipes déjà attachées, auxquelles ils ajouteront leur expérience, leurs compétences, leur apprentissage et leur désir de marquer des points. et peut-être l’un d’entre eux qui atteindra la grande finale d’une édition très excitante et surtout très controversée.

Exatlon United States peut être apprécié à 19h / 18h Central sur Telemundo, avec des éliminatoires spéciales les dimanches.

