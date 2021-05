EXATLON: Dave Sappelt voulait-il quitter la compétition?

Telemundo Dave Sappelt avec sa médaille de sauf-conduit.

Il y a un facteur que toutes les saisons du programme de compétition, Exatlon United States, ont en commun, c’est qu’au fil des semaines, la lutte pour la permanence devient plus difficile et complexe. Un exemple clair a été le duel du 2 mai, lorsque deux participants venus dans les arènes comme remplaçants se sont rencontrés, Dave Sappelt et Joseph Padilla, ce dernier étant éliminé, qui ont dû quitter la compétition.

02 mai: Duel pour le séjour difficile

Dimanche dernier, le 2 mai, le circuit de boue compliqué et controversé a été au centre d’une lutte acharnée des équipes Famous et Contending pour rester dans la compétition. Les hommes étaient en danger et Dave Sappelt, du Team Famosos, avec son séjour menacé d’une condamnation jeudi dernier, qui l’a contraint à être gelé jusqu’au duel final pour élimination.

Avec la victoire de l’équipe Famosos, c’est le candidat le moins performant, Joseph Padilla, qui a dû se rendre au duel final contre Dave, dans un affrontement qui restera dans l’histoire de la cinquième saison du programme de compétition comme l’un des plus forts et des plus puissants. le plus excitant., qui a attiré l’attention en raison de la griffe des deux participants, où Dave Sappelt a finalement gagné, donc Joseph Padilla a dû abandonner définitivement la compétition.

Dave Sappelt voulait-il quitter la compétition?

Mais en dépit d’être un gagnant, il y a certaines choses que les fans d’Exatlon United States saison 5 ont remarquées à propos de Dave Sappelt, ce qui leur fait penser qu’il voudrait quitter la compétition et, en fait, aurait fait de son mieux pour être vaincu., et non Joseph Padilla.

Sur ce, la vidéo du portail spécialisé dans l’information pour les fans, Madison Entertainment, fournit des informations détaillées dans une vidéo à ne pas manquer ici:

LAST MINUTE GAGNE LE PRIX – DAVE VOULAIT PARTIR? – TAVO a dû aller en duel? – DERNIER JEU SUV2021-05-03T14: 18: 42Z

Dans ce visuel, plusieurs points importants survenus lors du duel final pour la permanence entre Dave Sappelt et Joseph Padilla se démarquent. Le modérateur du clip assure que Sappelt a été vu très lent et désintéressé lors de sa participation, obligeant Padilla à marquer les premiers points et tout indique que le gagnant serait bleu.

C’est que même Dave Sappelt avait à son actif une médaille de sauf-conduit, qui aurait soustrait un point à son adversaire et l’aurait rapproché de la victoire et de la permanence, mais, malgré le présentateur du programme, Frederik Oldenburg lui a demandé à plusieurs reprises s’il le voulait. pour l’utiliser, il a refusé et cela a également retenu l’attention du grand public.

Mais le présentateur de la vidéo, assure que bien que cela ait pu ressembler à ça, il ne croit pas que Dave Sappelt aurait voulu quitter la compétition, car depuis son arrivée, il s’est concentré sur la victoire et la réalisation de l’évolution nécessaire pour caresser. gloire dans les sables féroces de la République dominicaine.

Le public de la vidéo est d’accord, assurant qu’ils ne croient pas que c’était le cas de Dave Sappelt, qui était toujours déterminé à aller de l’avant, pas en vain sa partenaire Norma Palafox a dit à Frederik Oldenburg que l’une de ses plus grandes vertus était qu’il avait l’air «très compétitif».

Suivez Exatlon Now Same sur Facebook

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires