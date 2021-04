EXATLON: Denisse Novoa demandera-t-elle pardon?

Telemundo Denisse Novoa revient pour le match revanche contre Exatlon USA.

Après l’expulsion de deux participants de la cinquième saison d’Exatlon United States, Denisse Novoa et Frank Beltre, on sait peu de choses sur les raisons de cette mesure drastique prise par la production d’Exatlon United States qui a coûté à ces jeunes leur participation au sein de la stellaire programme de concours du réseau Telemundo.

Secret total

Au-delà de la déclaration mentionnée par le présentateur de la compétition, Frederik Oldenburg, où il assure qu’Exatlon United States, compte tenu de ses règles strictes, était obligé de se passer des deux athlètes et de suspendre six autres, on en sait peu sur les raisons, au-delà de certains spéculations qui ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Mais alors que les jours d’une semaine particulièrement intense sont passés, Denisse Novoa et Frank Beltre ont réapparu sur leurs réseaux sociaux respectifs. En eux, les deux anciens athlètes d’Exatlon United States ont remercié tous leurs followers pour leur soutien inconditionnel pendant la période difficile qu’ils vivent, et ont également assuré qu’ils feraient des sessions en direct où ils répondraient à toutes les questions de leurs followers, ce qui est censé clarifier un peu plus l’image par rapport à ce qui s’est passé lors de la compétition.

Denisse Novoa: Voulez-vous vous excuser auprès de Telemundo pour votre manque d’EXATLON?

On a beaucoup parlé de ce que Denisse Novoa dira notamment dans cette session en direct qu’elle tiendra via son compte Instagram le jeudi 15 avril, où elle a promis de répondre à tous ses followers car elle considère qu’elle leur doit une explication.

Rappelons que Novoa a un passé très important avec Telemundo, la jeune fille a participé à la deuxième saison d’Exatlon United States et a soulevé les soupirs des adeptes grâce à sa beauté surprenante, mais aussi impactée par ses prouesses sportives, qui ont rapidement fait d’elle une favorite de prendre le titre, cela avant la blessure qui l’a retirée de la compétition à ce moment-là.

Mais cette fois, et compte tenu d’une prétendue rupture de contrat avec Telemundo, il y a eu des commentaires inlassables sur la relation de la fille avec la société de production, car en plus d’être une athlète accomplie, Denisse Novoa est une actrice, et a fait plusieurs petites participations à différents feuilletons et séries de la chaîne. En fait, son frère Mauricio Novoa, se consacre à agir professionnellement et a également participé à différents projets dramatiques de la chaîne.

En prévision de cette session en direct, tous les portails de fans ont rassemblé différentes hypothèses non officielles, mais l’une, celle qui retient peut-être le plus notre attention, est celle de YouTuber JacoJRx2, qui assure que Denisse Novoa ne voudrait pas fermer les portes avec le Télévision hispanique:

DERNIER MOMENT – PANTERA NOVOA PEDIRA OUBLIE DE TELEMUNDO O .. EXATLON ÉTATS-UNIS2021-04-14T15: 15: 06Z

A ce stade, il est difficile de penser que Denisse Novoa reviendra à la compétition, au moins cette saison, mais en effet il serait très malin de sa part de ne pas fermer les portes à la chaîne de télévision qui lui a donné l’opportunité au départ.

Pour l’instant, nous n’avons qu’à attendre le 15 avril pour voir et entendre tout ce que Pantera Novoa a à dire.

Suivez Exatlon Now sur Facebook

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlon États-Unis

Chargement d’autres histoires