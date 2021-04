EXATLON: Denisse Novoa, Frank Beltre ne sont pas en avance

Telemundo Denisse Novoa revient pour le match revanche contre Exatlon USA.

Dimanche prochain, 11 avril, lors de la cinquième saison d’Exatlon United States, c’est celle qui suscite beaucoup d’attente car c’est censée être là que se matérialise l’expulsion des participants Denisse Novoa et Frank Beltre, pour une faute grave qu’ils auraient se sont engagés, ce qui a obligé le concours à prendre des mesures et à les retirer du programme du concours.

Denisse Novoa et Frank Beltre: “Ils ont été réprimandés”

Depuis que la rumeur a coulé sur deux athlètes expulsés de la cinquième saison d’Exatlon United States, nous nous sommes adressés à nos sources au sein de la production du programme de compétition, qui nous ont assuré que Denisse Novoa et Frank Beltre seraient les expulsés, comme ils auraient été retrouvés. des substances illicites présumées, et des téléphones portables, qui auraient conduit la production d’Exatlon United States à les expulser et à suspendre deux autres, qui, contrairement à Novoa et Beltre, continueraient à participer à la compétition, mais sanctionnées et disqualifiées de participer.

Depuis, la production du programme de compétition a gardé un secret total jusqu’au vendredi 9 avril dernier, quand ils ont partagé une déclaration officielle sur les actions qu’ils ont menées à l’égard des deux athlètes:

«Afin de préserver l’intégrité de la compétition, il existe des règles et directives strictes que tous les participants d’Exatlon USA doivent suivre. Certains athlètes ont enfreint ces règles et sont réprimandés. Notre plus haute priorité est de favoriser un environnement concurrentiel sûr et équitable pour tous les participants et de veiller à ce que quiconque enfreigne les règles et règlements du programme soit réprimandé. “

Bien qu’avec cette déclaration, Telemundo ait été très direct par rapport aux actions qu’ils ont menées, ils n’ont pas mentionné lesdits athlètes dans leur déclaration, mais ce qui jusqu’à présent n’est qu’une confirmation non officielle par des sources au sein du programme, sera découvert le dimanche 11 novembre. Avril dans la lutte pour la permanence, où, selon le temps entre les enregistrements et ce que l’on voit à l’écran, ce sera le jour où le rêve de réussir à Exatlon Etats-Unis, prend officiellement fin pour Denisse Novoa et Frank Beltre.

Denisse Novoa et Frank Beltre n’apparaissent pas à l’avance Sont-ils déjà sortis?

Sans aucun doute, Telemundo est conscient de l’attente qu’il y ait autour de dimanche prochain, le 11 avril, car, comme il est d’usage dans le dernier épisode de la semaine, à la fin, ils transmettent toujours un aperçu de ce que nous verrons dimanche, et dans le qu’ils ont montré le 9 avril, non seulement Denisse Novoa et Frank Beltre ne sont pas vus, mais il a été brusquement interrompu et ils ont cédé la place à leur programmation habituelle qui a suscité toutes sortes de réactions parmi les fans du programme de la compétition. Regardez cette vidéo qui l’explique:

EXATLON ÉTATS-UNIS 5 (CHAPITRE 65) 11 AVRIL LES VOITURES GAGNENT !! MAIS FRANK ET DENISSE N’APPARAÎT PAS # ExatlonEEUU5 #Exatlonestadosunidos #famosos #CONTENDIENTES Exatlón est une compétition sportive de haute performance où les participants testent leur force, leur intelligence et leur courage pour devenir le grand gagnant. DU LUNDI AU VENDREDI 7 / 6C DIMANCHE D’ÉLIMINATION par TELEMUNDO Célèbre: JACOBO GARCÍA, ERIC ALEJANDRO, FRANK BELTRE, MACK ROESCH, KARLOS BALDERAS, JEYVIER CINTRÓN, NORMA PALAFOX, VIVIANA MICHEL,… 2021-04-10T

Dans cette vidéo, non seulement ils parlent de cette situation avec les deux athlètes, mais ils révèlent que le 11 avril, il n’y aura pas d’élimination comme d’habitude, mais que les guerriers d’Exatlon United States se battront pour deux SUV, l’un des prix préférés de les participants du concours.

