EXATLON: Denisse Novoa photographie en maillot de bain

Denisse Novoa est déjà l’un des noms les plus connus d’EXATLON USA à elle seule, à la fois pour sa beauté, son charisme et sa force dans la compétition la plus populaire de la télévision latine aux États-Unis. Mais à la suite de son expulsion de la cinquième saison de l’émission télévisée Telemundo, de la République dominicaine, qui comprenait également Frank Beltre, la Mexicaine n’a cessé d’être une tendance sur les réseaux sociaux, où ses fidèles adeptes n’arrêtent pas de montrer leur affection et soutien.

Et après la conversation en direct qu’il a offerte jeudi, où il était censé répondre à tous les doutes de ses fans (ce qu’il n’a pas fait complètement), “La Pantera”, a profité de son compte Instagram pour remercier tous ceux qui y croient dans Elle et ils la soulèvent avec ses mots d’affection et d’admiration, et non seulement elle leur a offert un beau message, mais leur a également donné une photographie enflammée, digne d’une couverture de magazine.

Denisse Novoa, a posté une belle image sur son Instagram, dans laquelle en plus de porter un maillot de bain créatif et révélateur, elle a jeté ce regard profond qu’elle seule sait avoir, et que ses fans adorent tant. Et là, il a souligné que même si peut-être que lorsque les choses se produisent, on ne comprend pas ce qu’il y a derrière, il sent que son chemin à venir sera plein de choses positives.

«Merci à tous ceux qui ont pu être avec moi à LIVE. Je tiens à vous rappeler que même si parfois nous ne comprenons pas pourquoi et comment les choses se passent en ce moment, nous savons que c’est toujours pour notre bien et parce que la vie et Dieu ont prévu des choses incroyables pour nous, et qu’elles sont encore à venir ” , a commenté “The Pantera” sur son Instagram, soulignant qu’il est clair que son expulsion d’EXATLON fait partie d’un plan divin.

«Je veux aussi vous dire que je suis un croyant fidèle que tout arrive pour une raison et je peux vous dire que mon départ de la série était aussi un cri de vie me disant que je devais revenir et soutenir ma famille dans les moments difficiles (que je ne savais pas à l’intérieur et que j’ai découvert en partant), et là j’ai compris que la vie avait plus besoin de moi ici », a ajouté Denisse Novoa, sans entrer dans les détails sur les raisons qui l’ont amenée à quitter le programme.

“Je suis calme car je sais que cette saison, comme la dernière, j’ai tout donné, mais la vie avait simplement d’autres projets pour moi”, a conclu l’athlète EXATLON, adressant un message d’affection à ses followers.

«Souvenez-vous toujours que les plans de Dieu sont parfaits. Je t’aime beaucoup et je tiens encore une fois à te remercier vivement pour ton soutien 💙 #Pantera #PanteraNovoa #Exatlon #Exatloneeuu #miami #dominicanrepublic #BoteroPhotography @boterophotography ”.

Tant le Live que «La Pantera» a fait jeudi pour parler avec ses fans, que le message de gratitude qu’il a partagé, ont encore laissé de nombreux doutes sur son départ de l’émission Telemundo, une chaîne qui sans donner de détails sur la véracité du des rumeurs selon lesquelles il y avait entrée de médicaments et de téléphones portables, il a seulement confirmé que les athlètes qui sont partis enfreignaient les règles du programme, ce qui représentait une rupture de contrat.

Et ces doutes n’ont pas généré de réactions différentes parmi les fans de “La Pantera”. Certains n’ont même pas voulu connaître les raisons de son départ et n’ont fait qu’exprimer leur amour.

“Les gens qui vous connaissent et qui vous aiment connaissent la femme que vous êtes”, “Pour continuer à travailler dans cette vie, qui est longue ❤️” et “tu es super panteritaaaa 🙌🏻 Je t’aime”, étaient quelques-uns des messages de soutien montré à Denisse Novoa, après la publication de la photographie sensuelle et du message, qui en quelques heures a presque dépassé les 20 000 «likes».

D’autres, au contraire, ont insisté pour demander ce qui s’est passé avec des messages tels que “Est-il vrai que vous et Frank avez été expulsés pour avoir des substances illégales comme la marijuana?” et “Pantera, est-ce vrai qu’il y avait de la drogue lors de votre départ?”

