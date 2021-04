EXATLON: Denisse Novoa révèle des problèmes dans sa famille

Telemundo Denisse Novoa dans Exatlon

Seuls quelques jours se sont écoulés depuis que Denisse Novoa a mis son sein en route pour la cinquième saison d’EXATLON, à la suite de rumeurs liées à l’entrée de drogues illicites et de téléphones portables au concours, qui a lieu en République dominicaine, et le Young continue de publier plus d’informations sur la façon dont il va après l’expulsion.

Denisse Novoa s’est exprimée jeudi à travers un Live sur ses réseaux sociaux, où elle a assuré que son départ de l’émission était tombé comme «un seau d’eau froide», mais maintenant elle a révélé, à travers un message sur son Instagram, qu’au-delà de sa tristesse initiale à quittant de force le concours Telemundo, elle comprend maintenant que la vie et Dieu l’ont mise dans cette situation pour des raisons impérieuses.

Dans une misva partagée sur son Instagram, la femme mexicaine a révélé que sa famille traversait des difficultés, dont elle n’était pas au courant, et qu’elle sentait qu’être à leurs côtés maintenant est la vraie raison pour laquelle Dieu et la vie ont marqué cette route soudaine pour elle. . “La Pantera” a avoué qu’elle sentait que sa famille avait besoin d’elle et qu’elle était au bon endroit aujourd’hui.

«Je veux vous dire que je suis un croyant fidèle que tout arrive pour une raison et je peux vous dire que ma sortie de la série était aussi un cri de vie me disant que je devais rentrer et soutenir ma famille dans des moments difficiles moments (que je ne savais pas en étant à l’intérieur, j’ai découvert en partant), et là j’ai compris que la vie avait plus besoin de moi ici », a déclaré la Mexicaine, sans donner de détails précis sur les problèmes rencontrés par ses proches.

À travers le message direct à ses fans qu’il a posté sur son Instagram, pour ceux qui ont manqué l’émission en direct et ce qu’il a dit dans cette communication, Denisse Novoa a avoué dans sa publication qu’il allait bien et avec le sentiment du devoir rempli, depuis qu’il a livré en corps et âme à EXATLON.

“Je suis calme, car je sais qu’en cette saison, comme dans la dernière, j’ai tout donné, mais simplement la vie avait d’autres projets pour moi”, a insisté “La Pantera, soulignant que plusieurs fois, même si les gens veulent suivre certaines destinations, Dieu Il a d’autres lignes directrices pour chacun d’eux, et elles devraient être les bienvenues.

«Souvenez-vous toujours que les plans de Dieu sont parfaits. Je t’aime beaucoup et encore une fois je tiens à te remercier vivement pour ton soutien 💙 #Pantera #PanteraNovoa #Exatlon #Exatloneeuu #miami #dominicanrepublic #BoteroPhotography @boterophotography “, a ajouté l’ancien participant EXATLON, qui jusqu’à présent n’a pas ouvertement fait référence au rumeurs de sa sortie du spectacle.

“Je tiens à vous rappeler que même si parfois nous ne comprenons pas pourquoi et comment les choses se passent en ce moment, nous savons que c’est toujours pour notre bien et parce que la vie et Dieu ont prévu des choses incroyables pour nous, et qu’elles sont encore à venir », A averti Denisse Novoa, l’une des candidates qui apprécie le plus l’affection du public, qui à travers ses réseaux a exprimé la douleur qu’ils ressentent de la voir en dehors de la compétition Telemundo.

«Vos vraiment fans sont avec vous et nous vous soutenons. Je te connais depuis la 3ème saison, et pour moi tu es la meilleure. Vous aurez vos raisons de ne pas en expliquer les raisons, et je vous comprends 100. Pour moi, mon admiration pour vous, en tant qu’athlète et en tant que personne, ne change pas. Bonne chance dans tout ce que vous entreprenez, et certainement, Exatlon ne sera pas le même sans vous. Je suis 100% bleu », a commenté dans la publication de« La Pantera »l’un des fidèles fans de la belle mexicaine, qui publiera assurément plus de données au fil des jours.

