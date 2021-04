EXATLON: Frank Beltre a-t-il nui à votre image et à votre réputation?

Telemundo Frank Beltre

Depuis que la rumeur a commencé à circuler dans divers médias et réseaux sociaux selon laquelle la raison pour laquelle Frank Beltre et Denisse Novoa ont été expulsés de la cinquième saison d’EXATLON était la découverte présumée de drogues illégales et de téléphones portables, l’image des deux athlètes a été remise en question.

Et bien que jusqu’à présent aucun des deux expulsés de l’émission de téléréalité Telemundo n’ait directement fait référence aux accusations qui ternissent leur image, dans une courte vidéo que Beltre a partagée avec ses abonnés Instagram, il n’a pas non plus fait face aux accusations, mais a voulu nettoyer. . son bon nom, disant que ce qui a été dit à son sujet n’est pas vrai.

Dans le clip, où Frank Beltre a révélé qu’il y avait des «chances» qu’il revienne à la compétition, le dominicain a évoqué son image en insistant sur le fait que son silence, comme celui de la chaîne qui transmet EXATLON, n’a rien à voir avec une tentative d’éviter Que son image se salisse, car il a dit qu’il n’avait rien fait pour la ternir.

«Ils n’arrêtent pas de dire que Telemundo n’a rien dit pour nettoyer mon image. Mais, honnêtement, les seuls qui disent quelque chose de négatif à mon sujet sont les réseaux sociaux; Ce sont ces «spoilers», qui disent qu’ils m’ont trouvé que si je quoi (rumeurs sur la drogue) … c’est un mensonge », a déclaré l’athlète.

Beltre a assuré que les informations qui sont filtrées après les enregistrements du programme et qui sont reproduites par les soi-disant “ spolers ” d’EXATLON, ne sont que des données sur ce qui se passe sur les lieux, car c’est là qu’un informateur pourrait fournir des données à réseaux sociaux, mais il a averti que ce qui se passe au quotidien dans la production, seuls les athlètes et les gens de la production le savent.

“La seule chose que les spoilers ont raison, c’est qui sort, qui est blessé, qui a été éliminé par un duel éliminatoire”, a souligné Beltre.

Et insistant sur la question de sa bonne image, même s’il est clair que les rumeurs ont affecté ce qui est dit à son sujet, Frank Beltre a clairement fait savoir qu’il ne s’en souciait pas, car sa conscience est claire et les personnes qui l’intéressent vraiment. garder une image intacte, ils n’ont pas changé ce qu’ils en pensent.

«Maintenant, quand on parle d’image, la seule image qui compte pour moi, pour moi, pour Frank Beltre, c’est l’image que ma mère, mes deux sœurs et ma nièce ont de moi. Et quoi qu’il arrive, que je retourne à EXATLON ou pas, je continuerai toujours d’être le joli garçon de ma mère, le garde du corps de mes deux sœurs et les héros de ma nièce. Cela ne changera jamais », a prévenu l’ancien participant de l’EXATLON.

A la fin, Beltre a remercié ceux qui le soutiennent et dit: «Merci pour le soutien que vous m’avez apporté depuis le premier jour d’EXATLON, jusqu’à maintenant dans la situation que je suis, et celle que vous continuez à me donner. Je t’aime du fond du cœur ».

