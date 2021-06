EXATLON : Frederik Oldenburg soutient-il les candidats ?

Telemundo Frederik Oldenburg et Chelly Cantú

Dans l’histoire du programme de compétition Exatlon États-Unis et de ses cinq saisons, le public suppose toujours que le présentateur aurait une équipe favorite, en l’occurrence les Participants, même si bien sûr, cela irait à l’encontre de toute l’impartialité dont ils doivent faire preuve envers lorsqu’il s’agit de mener une compétition comme celle-ci où il ne devrait y avoir aucun favoritisme pour s’assurer que chaque circuit se déroule de manière saine et que l’esprit sportif est maintenu à tout moment.

Semaines compliquées

Ce n’est un secret pour personne que les dernières semaines ont été très dures pour les deux équipes. L’équipe Famosos a une semaine au cours de laquelle elle n’a remporté aucun match contre des concurrents renouvelés. Du côté bleu, d’une semaine à aujourd’hui, leurs perspectives ont changé et aujourd’hui, ils semblent presque invincibles. Cela a causé, sans aucun doute, des ravages dans l’esprit, notamment de la Team Famosos, qui n’ont pas réussi à cacher leurs fractures internes, ont ainsi commenté les réseaux sociaux.

On a vu des athlètes sur le point d’abandonner, comme Nathy, et d’autres qui ont décidé de prendre les devants et même de réprimander leurs coéquipiers, comme Norma Palafox, la vérité est que la cinquième saison d’Exatlon United atteint un niveau où le désir d’avancer et de continuer à triompher, peut obscurcir le jugement des guerriers, les amenant à faire ressortir leur esprit le plus compétitif et ce n’est pas tout à fait un comportement parfois correct.

Frederik Oldenburg soutient-il les candidats ?

Parmi les fans d’Exatlon Etats-Unis, il est commenté sur les réseaux sociaux que son présentateur, le journaliste sportif Frederik Oldenburg, soutiendrait l’équipe bleue, car selon les followers, il fait toujours preuve de beaucoup d’effusion lorsque cette Equipe triomphe sur les circuits, situation qu’au cours de la semaine 18, ils ont beaucoup vécu.

Mais il y avait un commentaire que Frederik aurait dit hier soir du 31 mai, faisant référence au “Cowboy” Kelvin Renteria, disant clairement qu’il était le guerrier à battre dans la compétition car c’est lui qui a le score le plus élevé.

Sur le portail YouTube pour les fans VideosTop, qui couvre tout ce qui concerne Exatlon États-Unis, ils ont commenté cela et ont également fait une analyse importante, où ils déclarent que bien que Renteria ait un score plus élevé, le boxeur portoricain de l’équipe Famosos, Jeyvier Cintrón, qui Il a récemment rejoint la compétition après avoir été sanctionné pendant sept jours, il conserve le taux d’efficacité le plus élevé.

Ne manquez pas cette vidéo avec plus d’informations en détail :

Jouer

VidéoVidéo liée à exatlon 5 usa : frederik oldenburg soutient-il les prétendants ?21-06-01T08: 56: 55-04: 00

Les commentaires dans cette vidéo ont été immédiats, confirmant cette théorie sur le soutien vocal supposé d’Oldenburg aux Concurrents, un internaute a déclaré : “Si Frédéric a toujours été bleu”, un autre assure de son côté que la préférence s’étend à l’ensemble de la production : ” il faut écouter Frederik quand les bleus gagnent comme il devient émotif, Erasmus était neutre et Sherly montre qu’il est bleu quand les bleus font des points, il court à leur banc avec enthousiasme.

Bien que les évaluations soient valables, nous sommes sûrs que Frederik et Chelly ne font que leur travail et ne soutiennent aucune équipe en particulier, mais couvrent une compétition qui est aujourd’hui à une étape cruciale.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon États-Unis

Chargement de plus d’histoires