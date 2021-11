EXATLÓN LEGENDS VS NOUVELLE GÉNÉRATION, VOIR GRATUITEMENT, 02 NOVEMBRE, AZTECA ONE

Ici, nous vous disons comment voir vivre et libre, le début du Exatlón México 2021, Legends vs New Generation, par le canal TV Azteca, le programme débutera à 19h30. de cela mardi 2 novembre à partir de 2021.

La sixième saison arrive sur les terres de Exathlon. Vos athlètes préférés devront concourir pour éviter l’élimination ce Mardi 2 novembre à 19h30

Les deux équipes doivent se battre jusqu’à la mort pour éviter d’atteindre le match éliminatoire, avançant ainsi dans une compétition de plus en plus féroce.

Ce jour-là, les Gardiens et les Éclaireurs se battront pour rester en vie, gagnant ainsi une grande motivation pour continuer à s’améliorer et ainsi atteindre la grande finale.

LE MOMENT EST VENU DE PROFITER EXATLÓN MEXIQUE : LÉGENDES VS NOUVELLE GÉNÉRATION