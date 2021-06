EXATLON : les abonnés mécontents d’Andoni García

Telemundo Andoni García faisait partie de l’équipe Contendientes lors de la 2e saison d’Exatlon USA

Dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, nous sommes déjà en route pour la grande finale, où un homme et une femme seront sacrés vainqueurs du difficile parcours du combattant, mais comme nous ne sommes pas loin de la polémique, le désaccord entre les les adeptes de l’émission de téléréalité sportive, qui, en plus d’applaudir parfois les athlètes, sont également chargés de réclamer et de dire très clairement sur les réseaux sociaux quand ils ne sont pas d’accord avec ce qui se passe au sein de la soi-disant « compétition la plus féroce sur le planète”.

Andoni García : Retour controversé

Depuis son retour à la cinquième saison d’Exatlon États-Unis en renfort avec trois autres athlètes, Andoni García s’est rapidement placé aux premières places en termes de score, obtenant une série de triomphes importants pour son équipe et, avec Wilmarie Negrón, le fille qui l’a accompagné dans l’équipe bleue, revitalise les concurrents.

Mais une blessure l’a obligé à faire une pause jusqu’au 10 juin, date à laquelle il est revenu sur les sables de la République dominicaine déjà rétabli, et prêt à se rendre en grande finale. Bien que son retour ait été plein de controverses, car sur les réseaux sociaux, ils n’ont pas cessé de commenter Andoni García et qu'”ils le laisseraient au repos jusqu’au dernier circuit de la compétition”.

La vérité est qu’Andoni est arrivé à la première place du pointage et du classement en tant que leader des hommes avec plus de 70% de performances, déclenchant toutes sortes de commentaires sur d’autres participants qui sont là depuis le début, certains défendent Kelvin Noeh Renteria, et d’autres pour Jeyvier Cintrón, assurant qu’ils le sont depuis le début de la compétition, il n’aurait donc pas de sens qu’Andoni, arrivé récemment et avec plusieurs jours sans participer, soit si haut dans le tableau.

Une autre chose qui a couru sur les réseaux sociaux est qu'”ils conditionneraient Andoni García pour le faire atteindre la finale”, un point qu’ils touchent dans cette vidéo d’une manière très sensible. Rappelons-nous qu’à Exatlon États-Unis, en cinq saisons, nous avons appris à nous attendre à l’inattendu, et bien qu’Andoni soit actuellement au sommet, de nombreux facteurs sont sur la table et entreront bientôt en jeu et pourraient tout changer. En ce moment, il est très hâtif de dire qu’Andoni remporterait la cinquième saison de la compétition car il resterait encore un mois et demi avant le résultat attendu.

Un détail supplémentaire serait qu’Andoni est si haut dans le tableau car il a eu peu de passes où il a été victorieux, alors qu’il continue sur les circuits, il ne gagnera pas toujours tout et sa performance s’adaptera à sa réalité d’athlète comme il va de plus en plus sur le ring.

Les fans disent

Apparemment, les partisans d’Exatlon États-Unis seraient d’accord pour dire qu’une victoire d’Andoni García serait injuste. « Jeivier avant Andoni. Mais pour mon Kelvin, ils sont là depuis le premier jour et Andoni est venu en renfort, bien qu’il soit un très bon athlète, mais ce n’est pas juste », a déclaré un fan, tandis qu’un autre a écrit « Cet andoni est venu en vacances, il a joué environ 3 fois et puis se reposer, c’est injuste avec les membres des 2 équipes.”

Qu’est-ce que tu penses?

