EXATLON : Les filles partagent leurs secrets de beauté

Dans toutes les saisons de l’émission de téléréalité sportive Exatlon United States, les filles de la compétition se sont caractérisées par le fait d’être des athlètes capables de tout pour atteindre la gloire, mais bien qu’elles soient toujours au pied du canyon dans chaque circuit, parallèlement à cela, il est frappant qu’ils ont toujours l’air impeccables et très déterminés à gagner. Mais quel est le secret pour toujours avoir l’air non seulement fort, mais aussi beau, sur le chemin du triomphe ?

Dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, les femmes ont eu une participation très spéciale, avec des femmes féroces et toujours prêtes à défendre leur équipe et elles-mêmes, toujours impeccables dans le processus. En effet, en parcourant les circuits, nous avons vu des filles avec des coiffures différentes, et très belles, ce qui, nous en sommes sûrs, éveille plus qu’un soupir chez les fans qui accompagnent avec ferveur le programme du lundi au vendredi, sans oublier les éliminations spéciales les dimanches. . . .

Pour cette raison, les filles ont décidé de partager dans une vidéo spéciale gracieuseté de Telemundo, tous leurs secrets de beauté pour réussir, et se sentir et se sentir spectaculaires dans le processus :

Diana Juarez, de la Team Famosos, assure que les filles dans les rouges sont beaucoup plus simples que les bleues, qui sont toujours vues soignées, portant même des arrangements différents dans leurs cheveux, comme des tresses.

Le concurrent des concurrents, Ana Parra, a confirmé ce commentaire, assurant également que bien qu’ils essaient toujours d’avoir l’air présentable, c’est parfois très difficile car en parallèle ils font face à des circuits dans des conditions météorologiques extrêmes, et même à des éléments de la nature tels que la boue, ou l’eau, qui peut être ennemie lorsqu’il s’agit de bien paraître, bien qu’il y ait quelque chose sur lequel Ana insiste, voulant, définitivement “nous voulons tous bien paraître”.

Nathalia Sánchez, pour sa part, assure que la camaraderie joue ici un rôle important, puisque certaines des filles « savent très bien faire les tresses » qui sont des alliées lorsqu’elles font les circuits car elles ne laissent pas passer le sable, ou d’autres choses, restent dans leurs cheveux pour les détériorer, et en cours de route, ils ont l’air fixes.

Mirna Almada, pousse un peu plus loin sa routine, indiquant que l’exfoliation est un rituel à la fin de chaque journée, et s’assure toujours que son visage est très propre juste avant de s’endormir, garantissant ainsi que les impuretés ne restent pas logées dans sa peau . . .

En parlant d’exfoliation, Viviana Michel a un mélange très original, la jeune fille a avoué utiliser du café avec du sucre et le mettre sur son visage afin d’éliminer les cellules mortes, qui peuvent survenir en raison d’un excès de soleil, d’eau salée, de boue ou d’autres agents externes. .

Comme “La chasseresse”, Wilmarie Negrón, a indiqué que parmi toutes les filles, elles recourent à différents remèdes maison, notamment des masques au miel et à l’aloe vera pour garder la peau très hydratée et ainsi éviter les imperfections.

Mais il y a quelque chose qui jette toutes ces routines au sol et c’est le redoutable “circuit de boue”, ici c’est Viviana elle-même qui a dit que tout ce qu’ils peuvent faire pour aider leur peau passe au second plan, compte tenu de la difficulté de cette journée.

Ils ont tous l’air magnifiques !

