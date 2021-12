Exatlón México pourrait ne plus être diffusé. La télé-réalité échoue-t-elle ?

Récemment, ils ont assuré qu’en raison de la faible audience, malheureusement le cinquième saison d’Exatlón México, quelque chose qui a sans aucun doute assez surpris les téléspectateurs.

Malheureusement, la cinquième saison de réalité La voiture de sport Exatlón México, dirigée par Antonio Rosique, n’a pas eu le succès escompté.

Et c’est pour cette raison que l’on pense que la cinquième saison pourrait être interrompue dans les semaines à venir.

Selon diverses rumeurs sur les réseaux sociaux, l’émission de téléréalité n’aurait pas respecté les attentes qu’ils avaient de lui, et une nouvelle saison de My Couple Can with Facundo serait déjà en train de mijoter.

Pourtant, cette situation serait loin d’être confirmée, puisque les renforts continuent d’apparaître, faisant rallonger de plus en plus la durée du programme et même le nom de l’éventuel éliminé ce dimanche a déjà fuité.

Selon Keyla, un personnage devenu célèbre pour filtrer les spoilers, cette situation ne serait pas ainsi.

Cependant, il y a un mécontentement de la part du public quant à la façon dont la cinquième saison a été réalisée.

Keyla a assuré qu’ils devaient changer de stratégie car le fait d’amener des légendes à s’affronter, en plus des duels internationaux, n’a pas été aussi efficace.

Cela assure Keyla, qui est l’un des fournisseurs de spoilers les plus importants pour Exatlón México.

Ainsi, malgré toutes les théories qui ont émergé à son sujet, rien n’a été dit sur la durée du programme.

Il convient de mentionner que le programme dans ses émissions précédentes a présenté de bonnes notes d’audience, le positionnant comme l’un des programmes les plus réussis de Tv Azteca.

Cependant, malheureusement, dans son émission de 2021 d’Exatlón México, ils assurent qu’il pourrait bientôt disparaître, car malgré les stratégies pour créer la controverse, le public comme lui ses saisons précédentes n’a pas été atteint.

Exatlón México est un programme mexicain de compétitions sportives basé sur le format original de la Turquie produit par TV Azteca pour Azteca 7 dans sa première saison et dans Azteca Uno la deuxième jusqu’à la cinquième saison premières.

Il a été créé le 16 octobre 2017, animé par l’animateur sportif Antonio Rosique.

Au départ elle comptait 20 participants, répartis en deux équipes de 10 membres : les Famosos (Rouges) et les Contendientes (Bleu) (1ère, 2ème et 3ème saison), tandis que dans la saison 4 les équipes portaient le nom de Titans (Rouges). ) et Heroes (Blue), dans la saison 5, ils porteront le nom de Guardians (Reds) et Conquerors (Blue).