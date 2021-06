EXATLON : Norma Palafox ne s’entend pas avec votre équipe ?

Telemundo Norma Palafox fait partie de l’équipe Famosos à Exatlon USA.

La cinquième saison du programme de compétition du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, est déjà à ce stade où la pression pour avancer joue un rôle important chez chaque athlète, et leurs jeux et mouvements peuvent être décisifs dans l’avancement ou la stagnation de l’équipe. , petit à petit, nous nous rapprochons de cette étape individuelle où il ne reste plus qu’à lutter pour la gloire, dans une livraison sans précédent.

Team Famosos : des semaines difficiles

Quelque chose à laquelle Exatlon United States nous a habitués au cours de ses cinq saisons, c’est de ne jamais rien assurer car tout peut changer d’un moment à l’autre, et il n’y a pas de meilleur exemple que tout ce dont nous avons été témoins ces dernières semaines, quand les célèbres Ils étaient imparables. , mais après une sanction qui a gelé deux de leurs membres les plus forts pendant une semaine complète, pour avoir enfreint les règles du programme, ils ont baissé leurs performances et c’est alors que l’équipe bleue a pris les rênes et aujourd’hui ils occupent confortablement les premières places du tableau des performances.

Norma Palafox ne s’entend plus avec son équipe ?

Les commentaires sur les réseaux sociaux n’ont pas cessé de sonner de plus en plus avec force en référence à la rupture émotionnelle de l’équipe Famosos qui est devenue évidente chez Norma Palafox, l’une des femmes les plus fortes de l’équipe, qui a été considérée comme apparemment un mauvais génie et a affecté ces derniers derniers jours de compétition où l’équipe rouge a dû faire face à la suspension de deux de ses membres et à une séquence de défaites soutenue qui a miné leur moral précisément à un stade crucial.

Les réseaux sociaux n’ont cessé de générer des commentaires à son sujet, affirmant que la footballeuse mexicaine est devenue incontrôlable et ne s’entend plus avec l’équipe qu’elle dirigeait autrefois. La colère principale de Palafox, nous considérons qu’elle doit être étroitement liée, principalement au fait qu’après avoir réussi, ils traversent un moment où ils ne peuvent pas marquer de points, et cela a eu un impact sur leur état d’esprit, et donc, dans la dynamique d’équipe.

Et c’est que l’on est clair, s’il y a une athlète qui a traversé une période difficile dans cette compétition, c’est bien Norma Palafox, qui lors de sa première saison a connu la mort de sa mère pendant la compétition, et maintenant son approche pour enfin atteindre la gloire l’amène à réagir pas toujours de la meilleure façon, ce qui a conduit l’équipe rouge à avoir certaines frictions qui pourraient éventuellement affecter leurs performances à long terme.

Et c’est que comme ils l’expliquent dans la vidéo, la cinquième saison a été très différente en termes de performance des athlètes et c’est pourquoi il devient plus complexe d’affronter les défaites dans une étape décisive pour continuer jusqu’à la fin.

