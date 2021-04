EXATLON: Pourquoi Nicole Regnier s’est-elle excusée?

Telemundo Nicole Renier fait partie de l’équipe Famosos.

Il ne fait aucun doute qu’au fur et à mesure que les semaines avancent dans la cinquième saison du programme de compétition, Exatlon United States, les dimanches de lutte pour la permanence deviennent de plus en plus difficiles à mesure que les athlètes s’impliquent de plus en plus tant au niveau sportif que niveau personnel, ce qui garantit de meilleures performances dans chaque circuit de la soi-disant «compétition la plus féroce de la planète».

L’élimination de Nicole Regnier

Le combat pour la permanence qui a éliminé Nicole Regnier a eu lieu le 26 avril dans le «circuit jaune» où après que l’équipe Famosos ait été vaincue par certains concurrents renouvelés avec l’incorporation de remplaçants puissants à leurs rangs, c’est Nicole Regnier celle choisie par le leader de les Reds, Jeyvier Cintrón, pour affronter la fille avec le score le plus bas de l’équipe, Nicole Díaz.

Nicole Díaz s’est battue dur contre Regnier, dont l’élimination s’est traduite par un autre coup dur pour l’équipe Famosos, qui a perdu l’un de ses meilleurs athlètes hier. Son adieu n’a pas été dépourvu de tristesse ou de larmes, non seulement de Regnier, mais aussi de ses collègues Nathalia Sánchez ou Norma Palafox, visiblement touchées par cet adieu.

Pourquoi avez-vous demandé pardon lorsque vous avez été éliminé?

Le retour de Nicole dans les arènes d’Exatlon USA a été riche en controverses. Le footballeur professionnel, originaire de Colombie, est revenu à la compétition de la République dominicaine pour la gloire ultime, après avoir participé, mais sans avoir remporté la victoire lors de la troisième saison. Pendant son adolescence, il a vécu en Italie, puis il est retourné dans son pays natal pour rejoindre l’équipe colombienne des moins de 17 ans et participer aux Jeux olympiques de Rio en 2016, amenant le drapeau tricolore de son pays au sommet du beau jeu.

A cette occasion, le personnage sonore de Regnier lui a joué un tour, amenant plusieurs de ses coéquipiers à se plaindre à la production et même à appeler Nicole pour en parler avec les responsables du programme Telemundo. À l’époque, il était frappant de constater que lorsque la jeune femme a remporté le SUV, personne du Team Famosos ne l’a accompagnée dans le «tour» habituel, seulement Norma Palafox.

Il est également important de noter que si Nicole a remporté plusieurs médailles de sauf-conduit, ce qui aurait pu l’aider dans ce combat pour la permanence, ce n’était pas le cas, puisqu’elle a décidé de les échanger contre les 5000 dollars. Alors maintenant que c’est sorti, il ne prend pas seulement une voiture, mais de l’argent supplémentaire, donc de ce côté-là, ce n’est pas si mal!

Mais soyons clairs, ce n’est jamais agréable d’être éliminé. C’est pourquoi, lorsque Nicole a réalisé que le rêve de réussir à Exatlon United States touchait à sa fin, elle a laissé entendre à travers les larmes qu’elle savait de quoi ils parlaient, et que toutes ces fois où elle a été vue à la télévision sur les bancs Quand elle a perdu , ce n’était pas par mauvaise humeur, mais par pure frustration, et qu’elle savait qu’il y avait des enfants qui la voyaient et suivaient son exemple et que c’était d’eux qu’elle voulait s’excuser.

