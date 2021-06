EXATLON : Quand Andoni García revient-il dans la compétition ?

Telemundo Andoni García faisait partie de l’équipe Contendientes lors de la 2e saison d’Exatlon USA

Au cours de la cinquième saison du programme de compétition, Exatlon États-Unis, on a beaucoup parlé d’événements qui laisseront leur marque même longtemps après que l’homme et la femme qui triompheront soient connus. Il y a eu des expulsions, des pénalités pour avoir enfreint les règles, des prix de millionnaires, des concours de crise cardiaque, une romance, mais en attendant, nous oserons dire que ce qui a le plus prédominé, ce sont les blessures, qui ont commencé peu de temps après le début de la cinquième saison avec alors membre de l’équipe Contendientes, Andrea Nerio, et depuis lors, jusqu’à ce point, ils semblent n’avoir aucune fin.

Andoni García : Un renfort bienvenu… et blessé

Après une longue séquence de défaites qui semblait interminable dans l’équipe bleue, l’arrivée du renfort Andoni García a été une agréable injection de force pour l’équipe, qui à première vue semblait déjà sans grand encouragement, car elle affrontait une équipe célèbre qui en comptait plusieurs. athlètes très forts et était perçu comme indestructible. Mais quelque chose nous a fait comprendre Exatlon États-Unis, nous ne pouvons jamais rien tenir pour acquis, car tout change d’un instant à l’autre.

Andoni García est venu à Exatlon aux États-Unis les saisons précédentes, où il était à un pas de la victoire caressante, devenant ainsi un visage emblématique de la compétition, car ses prouesses athlétiques sont devenues un exemple à suivre dans le cadre de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète ”.

Au cours de la cinquième saison, nous avons tous assisté au retour d’Andoni García, en renfort de l’équipe Contendientes, avec le champion d’un autre programme Telemundo, El Domo del Dinero, Wilmarie Negrón. Depuis son arrivée, Andoni s’est démarqué non seulement par ses passes impeccables sur chaque circuit, mais parce qu’à son arrivée avec Negrón, il a donné au Team Contendientes l’injection nécessaire pour transformer les défaites en triomphes et rendre la compétition beaucoup plus intéressante, en une seule étape vraiment. crucial.

Mais comme toujours, l’invité le plus constant de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis est revenu. Les blessures sont revenues et Garcia et Wilmarie ont été touchés au milieu du circuit. Bien que Wilmarie soit déjà de retour et marque des points, le prochain retour d’Andoni García est toujours attendu dans la compétition, pour poursuivre sa séquence de victoires qui pourrait le mener directement à la grande finale, et ainsi une fois pour toutes, atteindre la gloire au sein d’Exatlon United. États.

Dans cette vidéo, gracieuseté du portail des fans JacoJRx2, ils commentent un peu la blessure d’Andoni et une éventuelle annonce de l’animateur de la compétition Frederik Oldenburg.

Dans la vidéo, ils commentent que le jeudi 10 juin, il est prévu qu’Oldenburg donne un statut sur le sort d’Andoni García et son prochain retour à la compétition, car en temps réel il est déjà de retour et accumule un score du chemin il est habitué.

Au nom des fans de l’équipe bleue, nous espérons que le retour d’Andoni García se concrétisera bel et bien, pour continuer sur la voie de l’issue de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis.

