EXATLON: Quand est-ce que Jacobo García revient?

Telemundo Jacobo García revient dans l’équipe Famosos à Exatlon USA.

La cinquième saison d’Exatlon USA a été marquée par des blessures, des expulsions, des absences, mais aussi de nombreux triomphes et de grandes défaites qui se sont déjà transformées en une édition inégalée, dont nous sommes sûrs qu’elle laissera une marque indélébile sur son public.

Les controverses et les situations compromettantes ont été plus que des moments tendres au sein de la compétition. L’une de ces situations adorables est celle que l’un de ceux que nous oserions dire est en train de vivre est parmi les meilleurs participants du défi. Il s’agit du participant de la Team Famosos, Jacobo García, qui avait déjà participé à Exatlon United States, mais est revenu à nouveau à la recherche d’un match revanche à réaliser.

Une année spéciale pour Jacobo García

La cinquième édition d’Exatlon United States, celle qui a marqué le retour de Jacobo dans les sables de la République dominicaine, s’est déroulée dans une année très spéciale pour lui. Jacobo est sur le point de terminer sa carrière universitaire et vient également de devenir le père d’un beau bébé avec sa partenaire, également ancienne participante à l’Exatlon, Dayleen Santana.

Dans une adorable interview que nous avons eue avec eux deux, où ils nous ont présenté leur petit bébé, qu’ils ont appelé Ezra, un nom avec une signification très profonde qui signifie “Dieu aide”, en hommage à ce que leur foi profonde a signifié pour les deux d’entre eux. Christian.

La naissance d’Ezra a fait sortir Jacobo d’Exatlon United States, mais seulement temporairement, puisque l’athlète, qui au moment de son départ était en haut du tableau des performances, a sympathiquement assuré qu’il faisait face à un circuit difficile – celui d’être un père – cela servirait de formation pour revenir le plus tôt possible à la compétition.

Quand Jacobo García revient-il?

Nous sommes sûrs que lorsque Jacobo García reviendra pour la cinquième saison d’Exatlon United States, ce sera une somme bien accueillie dans son Team Famosos, qui compte aujourd’hui un participant expulsé: Frank Beltre, et trois suspendus: Norma Palafox, Eric Showtime Alejandro et Nathalia Sánchez. Pour avoir commis une «infraction grave» apparente qui est encore officiellement inconnue.

Différents portails YouTube pour les fans assurent qu’en temps réel, l’attente du «Tarzan» original, Jacobo García, serait déjà terminée car il est déjà de retour à Exatlon United States, donnant tout pour son équipe et pour lui-même. Avec une incitation supplémentaire, petit Ezra. Ne manquez pas cette vidéo avec plus d’informations à ce sujet:

EXATLON ÉTATS-UNIS 5 RED PUISSANT RETOUR !! LES REMPLACEMENTS PARFAITS SONT… DENISSE ET FRANK HABL # ExatlonEEUU5 #Exatlonestadosunidos #famosos #CONTENDIENTES Exatlón est une compétition sportive de haute performance où les participants testent leur force, leur intelligence et leur courage pour devenir le vainqueur absolu. DU LUNDI AU VENDREDI 7 / 6C DIMANCHE D’ÉLIMINATION par TELEMUNDO Célèbre: JACOBO GARCÍA, ERIC ALEJANDRO, FRANK BELTRE, MACK ROESCH, KARLOS BALDERAS, JEYVIER CINTRÓN, NORMA PALAFOX, VIVIANA MICHEL18: 53: 04-40-12T18

Que sait-on d’autre en temps réel?

En plus de cela, dans la vidéo, ils assurent également que bien qu’en temps réel Jacobo García serait déjà de retour sur le sable de la République dominicaine, ce qui signifie que dans environ 15 jours, nous le verrons à l’écran, à partir d’aujourd’hui, il est on ne sait pas si deux remplaçants arriveraient de Denisse Novoa et Frank Beltre, ou s’ils rejoindraient finalement la compétition.

Pendant ce temps, la 12e semaine d’Exatlon USA continue de marquer l’histoire avec des prix imposants, des circuits de crise cardiaque et même des renforts qui ont laissé tout le monde sans voix avec leurs compétences sportives, il ne fait aucun doute que la compétition s’améliore de plus en plus.

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires