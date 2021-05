EXATLON Quand reviennent Jeyvier Cintrón et Jacobo García ?

Telemundo Jeyvier Cintron fait partie de la “Team Famosos”

Presque aussi fréquentes que les nombreuses blessures des athlètes, les circuits de crise cardiaque, les nombreuses récompenses, ou encore le drame parmi les participants, ont été les sanctions au sein de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, qui ont été sans précédent dans l’histoire de la compétition. , marquant un avant et un après définitif dans la soi-disant « bataille la plus féroce de la planète », où chaque athlète est de plus en plus proche de la gloire ultime. Mais quelque chose est déjà très clair, pour réussir ce triomphe, il faut suivre les règles.

“Rupture de contrat”

Cette phrase est déjà devenue coutumière au sein d’Exatlon États-Unis. L’un des moments qui restera dans l’histoire au sein de la compétition a été celui où Frederik Oldenburg, avant de démarrer un circuit, a annoncé que deux athlètes seraient définitivement exclus de la compétition et 6 autres sanctionnés et gelés en dehors des circuits pendant plusieurs jours, après avoir enfreint les contrat qu’ils ont signé au début de la cinquième saison, où il y avait plusieurs règles strictes que chaque athlète a accepté de se conformer et n’a apparemment pas fait.

Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet : téléphones portables dans le cadre de la compétition, romances possibles entre les participants, et même substances illicites, mais jusqu’à aujourd’hui nous n’avons pas eu de confirmation officielle que cela se serait produit au sein d’Exatlon États-Unis, et pourquoi les sanctions sévères imposées aux athlètes du programme de compétition.

Quand reviennent Jeyvier Cintrón et Jacobo García ?

Dimanche dernier, 23 mai, avant d’entamer le duel pour la permanence où “El Brujo” Rafa Soriano a été éliminé, le présentateur Frederik Oldenburg a donné la nouvelle qui a secoué le Team Famosos au plus profond: Jeyvier Cintrón et Jacobo García encourus Non-respect de la compétition règles et pour cette raison, ils seraient suspendus pendant une semaine entière. Ce qui, le jour de la publication de cette note, dimanche 30 mai, a été un coup dur pour l’équipe rouge, qui a subi une baisse dramatique de ses performances, avec une Team Contendientes relancée après l’arrivée de nouveaux et puissants renforts.

Le retour de Jacobo García et Jeyvier Cintrón, après leur sanction brutale, est censé être le prochain dimanche d’élimination, c’est-à-dire le 30 mai, mais ce ne sera pas le cas, à la suite du commentaire d’Oldenburg lorsqu’il a signalé leurs allées et venues. , les deux athlètes rejoindraient l’équipe Famosos la semaine qui commence le 31 mai pour poursuivre leur passage dans la compétition.

Rappelons-nous que, fait curieux, ni Jeyvier Cintrón, ni Jacobo García, n’ont été sanctionnés au premier tour, car apparemment Cintrón n’aurait pas commis de fautes à ce moment-là, et Jacobo était temporairement hors de la compétition, accueillant le monde à son fils avec l’ancienne athlète de compétition Dayleen Santana.

Des faits comme celui-ci sont, sans aucun doute, un précédent clair pour les athlètes qui souhaitent rejoindre Exatlon USA dans les saisons à venir. Si vous avez les compétences, vous êtes les bienvenus, mais vous devez d’abord avoir quelque chose de très clair, les règles !

