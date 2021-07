EXATLON : Que s’est-il passé entre Chelly Cantú et Norma Palafox ?

Telemundo Chelly Cantú est le premier vainqueur d’Exatlon USA, et est également reporter pour la cinquième saison.

Après plusieurs mois d’émotions intenses, la cinquième saison d’Exatlon États-Unis approche de sa grande finale, dans laquelle le public rencontrera l’homme et la femme qui recevront le dernier prix et seront couronnés vainqueurs d’une édition qui restera pour le Je me souviens donc de quelque chose de définitif, c’est que tout s’est passé ici aussi.

C’est que lorsque nous disons que beaucoup de choses se sont produites, nous ne plaisantons certainement pas ; des sanctions, des expulsions, une liaison, des blessures sans fin, la mort d’un membre de la famille et beaucoup de pression, ne sont qu’un exemple de ce que vivent les athlètes qui continuent la compétition.

La journée du 19 juillet

A cinq semaines à peine de la fin de la compétition, chaque athlète est de plus en plus déterminé, notamment les Célèbres, qui ont perdu cinq éléments d’affilée, ce qui se traduit par un coup dur pour l’équipe.

Le 19 juillet, il y a eu une bataille individuelle pour les médailles, avec un format d’une seule vie avec une différence marquée entre le bleu et le rouge, étant les concurrents qui regroupent le plus de médailles avec un total de 10, tandis que les rouges en ont 6. La compétition avait une particularité que l’on a peu vue cette saison. Il n’y a eu aucun blessé !

Du côté des filles, Nathy et Palafox se sont retrouvées dans un duel final où Nathy s’est imposée. Juste avant cela, comme à l’accoutumée, les deux athlètes ont été interviewés par l’animatrice et journaliste Chelly Cantú, où la situation est devenue intéressante.

Que s’est-il passé entre Chelly Cantú et Norma Palafox ?

Dans l’interview avec les deux athlètes de l’équipe Famosos, Chelly Cantú a déclaré ce qui suit : “Hé Nathy, que ferais-tu si tu gagnais la médaille ?” et procède immédiatement à dire “Je crois que si vous le gagnez, oui, vous allez le gagner.” Plus tard, Cantú a suivi avec Norma Palafox et a dit : « Maintenant, je vous demande la même chose, Normita, que feriez-vous avec la médaille ? »

Norma Palafox a répondu avec force : “Non, eh bien, tu as déjà dit que Nathy avait gagné, je n’ai aucune chance de rien.” Dans la vidéo que vous verrez ci-dessous, ils détaillent même l’expression de la norme avant cette question. Ne le manquez pas ici :

Sur cette situation, les commentaires des followers et des fans n’ont pas attendu, assurant que Chelly Cantú n’a pas bien fait l’interview et a dû s’occuper un peu plus de ses propos en faisant référence aux deux athlètes. Cela a été dit par un fan : Bonjour. Comme toujours “l’intervieweuse” mettant tout son corps avec ses étranges questions et affirmations. Jusqu’au moment où nous allons endurer quelque chose d’insupportable. Elle savait que Natalia, une excellente athlète, remporterait la médaille. Les participants se respectent, en particulier Mme Norma Palafox “leader” en efficacité La production doit l’envoyer d’urgence aux cours de diction.”

Un autre adepte a clairement affirmé que bien que Cantú soit une grande guerrière, elle n’aime pas en tant que journaliste pour Exatlon États-Unis : « J’ai toujours remarqué que Chelly pose de nombreuses questions qui sont assez inconfortables ou déplacées ; J’espère que la saison prochaine viendra une autre fille qui saura poser les bonnes questions ; Désolé les fans de Chelly mais au moins je n’aime pas ça ; Je l’aime en tant que guerrier, pas en tant qu’intervieweur !!!”

Quoi qu’il en soit, Exatlon États-Unis continue à une étape cruciale. En avant les guerriers !

