EXATLON : Quel est le secret de polichinelle de Jeyvier Cintrón ?

Telemundo Jeyvier Cintron fait partie de la “Team Famosos”

La cinquième saison du programme de compétition à succès du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, s’est distinguée non seulement par ses circuits impressionnants et ses duels de crises cardiaques par des athlètes du plus haut niveau, elle a également été une journée pleine de blessés, sanctionnés, expulsés pour ne pas avoir respecté les règles strictes, et bien plus encore. Certains d’entre nous pensaient qu’après tout ce qui s’était passé au cours de la quatrième saison, le cinquième volet serait un épisode calme, mais ce n’était pas comme ça, il ne fait aucun doute que cette édition d’Exatlon États-Unis sera inoubliable.

Jeyvier Cintrón : Un chemin de réussite

Le boxeur portoricain de 26 ans appartenant à l’équipe Famosos dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, depuis sa création a maintenu une trajectoire constante de succès. Ce n’est qu’à la fin du mois de mai que Jeyvier, avec un autre des hommes forts de l’équipe rouge, Jacobo García, a subi un coup dur sur le chemin de la grande finale, tous deux n’ont pas échappé à la vague de sanctions, et étaient absents pour cette raison une semaine de réalité sportive, mais la réalité est que Cintrón est revenu avec tout sur les sables féroces de la République dominicaine et s’est positionné confortablement au sommet du tableau des performances, remportant de nombreux prix pour lui-même et son équipe en parallèle.

Quel est le secret de polichinelle de Jeyvier ?

Bien que dans la cinquième saison, les frictions et les attitudes de chaque participant aient été évidentes, quelque chose a caractérisé Jeyvier et ce fut son sourire et sa bonne attitude dans chaque situation où nous l’avons vu devant les caméras. Mais tout indique que ce n’est pas seulement ce que le public voit à la maison, des sources assurent que Jeyvier Cintrón serait le candidat le mieux élevé de toute la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, à la fois sur les circuits et en dehors d’eux.

Dans la vidéo ci-dessous, gracieuseté du portail des fans d’Exatlon aux États-Unis, VideosTop, ils révèlent que Jeyvier se serait distingué par sa bonne attitude, sa camaraderie, son respect et sa solidarité avec ses collègues athlètes. Ne manquez pas en détail tous les commentaires de Jeyvier Cintrón ici :

Les adeptes n’ont pas tardé à exprimer leurs opinions divergentes de ce commentaire sur Jeyvier Cintrón, car ils assurent qu’il ne serait pas correct d’indiquer qu’il a une conduite impeccable alors que, comme nous l’avons dit plus haut, il a été sanctionné avec Jacobo. García pour avoir enfreint le contrat et les règles strictes du concours.

Cet adepte a déclaré la chose suivante : « Yeivier n’est pas si discipliné, il a été sanctionné avec Jacobo, il a ses crises de colère quand il perd comme les autres. Un autre utilisateur a déclaré: “Jeyvier a également été puni avec Jacobo, de quels mensonges parlez-vous ???”, et des opinions comme celle-ci étaient celles qui prédominaient parmi les commentaires sur la vidéo.

Bien sûr, il y a aussi ceux qui soutiennent ces athlètes : “Quelle est la vérité de Jeivier ? Vous parlez toujours de fou, Jeivier ET Kevin sont les meilleurs et sont toujours à la recherche de quelque chose de mauvais pour nuire à la réputation des athlètes comme ils l’ont fait avec le garçon Panther and The Reds laissez-vous honte si vous n’avez rien de bon à dire, ne dites rien mais ne faites pas de mal aux athlètes qui se mettent en quatre pour gagner et bien viser.

En revanche, le rejet d’une nouvelle saison avec des athlètes de renom s’est fait sentir. Ce fan a commenté ce qui suit : “Ne répétez pas que tout le monde est nouveau parce que les anciens gagnent des prix et les nouveaux perdent.”

La vérité est qu’il nous reste peu de temps pour la fin d’une longue saison pas comme les autres. En avant, champions !

