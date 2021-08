EXATLON : Quelle est la plus grande pression de Wilmarie Negrón ?

in

Telemundo Wilmarie Negrón

Au cours des dernières semaines du programme de compétition stellaire du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, chaque athlète restant dans la compétition donne tout pour tout pour atteindre la gloire, recevoir le dernier gros prix en espèces, être couronné vainqueur et vainqueur de cette édition et ainsi, rentrer à la maison, avec le bon goût d’un rêve devenu réalité.

C’est que le simple fait d’être si près de gagner et d’atteindre cet objectif qui a été fixé au début de l’année, lorsque la cinquième saison a commencé, rend tout le combat valable, mais bien sûr, ce combat s’accompagne également de nombreux sentiments trouvés qui font de cette bataille non seulement une bataille de force, mais aussi d’intelligence, de stratégie et beaucoup de paix émotionnelle.

Quelle est la plus grande pression de Wilmarie Negrón ?

Wilmarie Negrón a franchi une étape, au moins, controversée, pour la cinquième saison d’Exatlon États-Unis. L’infirmière portoricaine, déjà connue pour le triomphe de son équipe dans un autre programme sportif de Telemundo, bien qu’elle ait été quelque peu “efficace” dans son passé, avec des hauts et des bas, n’a pas gagné l’affection du public, qui dit que son mauvais Son caractère et sa prétendue « arrogance » seraient son pire revers lorsqu’il s’agit de vivre avec d’autres athlètes, dans des conditions aussi extrêmes que celles vécues à Exatlon aux États-Unis.

Aussi, à la plus récente croisade de Negrón, ajoutons qu’au milieu de cette semaine qui se termine aujourd’hui, il a affronté un intense duel pour la permanence contre la désormais ancienne candidate Mirna Almada, également des Candidats, qui a dû quitter le compétition après une grave blessure au genou, qui selon l’équipe technique d’Exatlon USA, l’obligera à se concentrer sur sa récupération, ce qui a ajouté une autre quantité de sentiments à la rousse de l’équipe bleue.

À ce jour, le jour de vendredi dernier, où le condamné de la semaine a été choisi, Frederik Oldenburg a demandé à Will, comment la fille est surnommée par ses coéquipiers, ce qu’il pensait de la pression qu’il ressent lorsqu’il défend ses coéquipiers :

À ce sujet, la réponse de Wilmarie Negrón à Frederik a été très énergique : “Il y a toujours de la pression, je dois tout aux gars de mon équipe et ils m’ont beaucoup aidé, j’ai beaucoup à les remercier”, a déclaré Wilmarie ensemble avant de commencer. le jour. .

Sur ce combat vendredi dernier, les fans d’Exatlon États-Unis se sont empressés de commenter : “Hmm… je ne comprends pas pourquoi les hommes rouges sont en danger si une femme rouge n’est pas partie…” Dit un fan sans comprendre pourquoi les hommes de la Célèbre seraient en danger de quitter la compétition.

Un autre commentaire courant dans cette vidéo concernait la prétendue réticence du participant de la Famous Team Dave Sappelt, même certains fans de l’équipe rouge aimeraient le voir quitter Exatlon Etats-Unis cette prochaine élimination dimanche : “Pourquoi Dave est-il toujours dans la compétition ??? On sent qu’il ne veut pas donner de points à son équipe…”

Quoi qu’il en soit, Exatlon États-Unis est déjà dans ses dernières semaines.

Continuez, champions !

