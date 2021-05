EXATLON Qu’est-il arrivé à Jeyvier Cintrón et Jacobo García?

Telemundo Jacobo García revient dans l’équipe Famosos à Exatlon USA.

Si nous devions décider de ce qui a été le plus controversé lors de la cinquième saison du programme de compétition Exatlon United States, ce sont sans aucun doute les nombreuses suspensions de neuf concurrents jusqu’à présent et l’expulsion finale de deux d’entre eux, Denisse Novoa et Frank Beltre, recevoir une explication officielle de pourquoi jusqu’à présent.

Les raisons officielles ont été une “violation des règles du contrat”, qui a conduit à la punition des athlètes, sans donner de détails en profondeur sur ce qui se passe exactement dans la soi-disant “compétition la plus féroce de la planète”, et pourquoi elle n’avait pas Ce n’est pas arrivé avant. Ce qui est certain, c’est que la cinquième saison d’Exatlon USA laissera sans aucun doute une marque indélébile dans l’histoire de cette compétition.

Deux expulsions et six suspensions

La nouvelle est tombée comme une bombe pour tous les fans d’Exatlon United States, et c’est son présentateur, Frederik Oldenburg, qui a révélé un fait sans précédent, six athlètes, Norma Palafox, Nathalia Sánchez, Eric «Showtime» Alejandro, Rafael «El Brujo» Soriano ( déjà éliminés), Octavio “Tavo” Gonzalez et “La Cazadora” Viviana Michell, ont été temporairement suspendus de la compétition et deux, Denisse Novoa, et “El Tanque” Frank Beltre, définitivement expulsés.

La raison, «rupture de contrat», selon une déclaration que la production d’Exatlon United States a partagée avec nous à l’époque:

«Afin de préserver l’intégrité de la compétition, il existe des règles et directives strictes que tous les participants d’Exatlon USA doivent suivre. Certains athlètes ont enfreint ces règles et sont réprimandés. Notre plus haute priorité est de favoriser un environnement concurrentiel sûr et équitable pour tous les participants et de veiller à ce que quiconque enfreigne les règles et règlements du programme soit réprimandé.

Que s’est-il vraiment passé avec Jeyvier Cintrón et Jacobo García?

Une autre bombe a atteint les sables d’Exatlon aux États-Unis lorsque, dimanche dernier, 23 mai, avant d’entamer le combat pour la permanence, Frederik Oldenburg a révélé que cette bataille, et le reste de la semaine qui a commencé le 24 mai, se passerait de deux présences de l’équipe Famosos, Jacobo García et Jeyvier Cintrón, car, comme cela se serait déjà produit, ils auraient «enfreint les règles» et ont été avertis, les invalidant pendant une semaine.

Cela arrive à un moment critique pour les deux équipes, où quatre renforts sont ajoutés qui pourraient définitivement changer le rythme de la compétition. Lorsque Frederik a annoncé la nouvelle, il était possible de remarquer l’énervement de certains des compagnons de ces deux athlètes avertis. On a beaucoup dit, y compris que, comme dans la situation précédente, ils auraient découvert à nouveau les téléphones portables, ce qui aurait généré la réaction de production, et nous amène à nouveau à la même question, s’il s’agit d’une règle si stricte, qui entre les téléphones dans la concurrence? Ne manquez pas cette vidéo qui fournit plus d’informations en détail:

Les avis des fans de la compétition, dans cette vidéo et sur tous les réseaux sociaux, n’ont pas tardé à venir, se montrant très agacés par le fait qu’ils continuent à sanctionner les athlètes, sans aucune explication sincère au public. Cela a été dit par un adepte: “Cela me choque qu’ils ne donnent jamais d’explications sur les raisons pour lesquelles ils sont suspendus, sans nous, le public n’aurait pas d’audience …”

Que pensez-vous qu’il se passe à Exatlon aux États-Unis?

