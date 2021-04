EXATLON: Qui a inscrit les téléphones portables dans la compétition?

Telemundo Rafael Soriano fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

On en sait peu à peu plus sur les événements qui ont conduit à l’expulsion brutale de deux athlètes et à la suspension temporaire de six au cours de la cinquième saison d’Exatlon United States. Il y a beaucoup de rumeurs sur les causes qui ont forcé la production du programme de compétition à prendre cette décision mais jusqu’à présent, tout est pour la plupart officieux, bien que la théorie des téléphones portables qui aurait été entrée à l’usage des athlètes, ce qui est strictement interdit , il commence à reprendre des forces après une apparente confirmation par l’équipe de l’un des sanctionnés.

L’équipe de Norma Palafox s’exprime

C’est la société The Marketing Jersey, une société de représentation des médias et des athlètes, qui s’est avancée et a publié une déclaration clarifiant les rumeurs qui ont entouré sa représentante Norma Palafox ces derniers jours, ce qui confirmerait qu’il s’agit en fait de la situation des téléphones portables entrant. le sable de la République dominicaine est certain.

La déclaration de l’équipe Marketing Jersey, publiée sur leurs histoires de profil Instagram, se lit comme suit:

“À l’opinion publique Dans le but de clarifier les rumeurs qui ont été faussement propagées au cours des dernières 24 heures, il est rendu public que Norma Palafox continue de concourir à Exatlon United States. Dans le cadre du Reality Show, certaines règles de communication téléphonique avec l’extérieur s’appliquent à tous les participants. Norma Palafox et les autres participants ont été temporairement suspendus et retourneront à la compétition dans les prochains jours. “

Le public réagit

Les commentaires à ce sujet n’ont pas tardé à venir. Bien que les téléphones portables et leur utilisation au sein d’Exatlon United States représentent certainement une rupture du contrat qu’ils ont signé au début de la compétition, les fans se demandent, même s’il est correct de sanctionner les athlètes, qui ont inscrit des téléphones portables dans la compétition? Ne manquez pas cette vidéo gracieuseté du portail de fans d’Exatlon United States Madison Entertainment:

Compte tenu de cela, les réponses des fans ont fonctionné comme une traînée de poudre, se demandant comment ces téléphones auraient été entre les mains des athlètes s’ils représentaient une violation des lois internes de la compétition, et mis à part, comment prendre en compte la situation mondiale par COVID- 19, ils ne laissent pas les athlètes communiquer avec leurs proches. Cela a été commenté par un disciple dans la vidéo: «Je sais qu’il y a des règles mais je ne blâme pas les garçons de vouloir communiquer avec leur famille. Cette saison, ils n’ont pas été autorisés à appeler et avec tout ce qui se passe dans le monde, il est très difficile d’être si isolé pendant tant de jours. “

Mais la question qui a pris une place prépondérante est de savoir qui a participé au concours des téléphones portables? Qui les a donnés aux athlètes? Les fans d’Exatlon United States assurent fermement que, bien qu’il soit logique qu’ils sanctionnent les athlètes, ils devraient également enquêter de manière plus approfondie sur qui leur a donné l’équipement pour pouvoir passer des appels téléphoniques: «Comment le téléphone portable est-il arrivé ne serait pas la question principale. Mais, parce que ces adultes ont décidé de se laisser envahir par la tentation d’utiliser le téléphone portable, alors qu’ils savaient qu’ils enfreignaient une règle. De toute évidence, celui qui lui a donné le téléphone portable ne se souciait pas de savoir s’il était puni ou non. En dehors des chats, même les souris font la fête. ” demande un autre abonné dans la section commentaires de cette vidéo que nous partageons.

Que pensez-vous qu’il s’est passé ici? Au fil des jours et des révélations de chaque athlète, nous en apprendrons davantage sur ce qui se passe dans les coulisses d’Exatlon United States.

