EXATLON : Qui est en 2ème place sur la table ?

La cinquième saison du programme de compétition stellaire du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, est déjà dans une étape cruciale où chaque athlète définit sa place dans les matchs finaux pour les jours où tout sera décidé et nous saurons à l’homme et à la femme qui s’élèvera avec le titre de vainqueurs de « La compétition la plus féroce de la planète », comme a été appelée la bataille sportive qui se déroule dans les étapes les plus spectaculaires de la République dominicaine.

Une saison inédite

Il ne fait aucun doute que la cinquième saison d’Exatlon États-Unis a été particulièrement différente de tout ce que nous avons connu par rapport à cette réalité de l’athlétisme. Nous avons vécu de près des moments personnels difficiles, comme le décès de la mère de l’ancien participant de l’équipe Contendientes Martín Keuchkerian, l’expulsion de deux athlètes et les sanctions contre beaucoup d’autres pour avoir enfreint les règles du programme, et bien sûr, les files interminables de blessés et même les renforts qui ont été ajoutés.

Mais ce sont peut-être les renforts qui ont généré le plus de controverses et de conversations entre les fans des deux équipes. Surtout les quatre derniers qui ont rejoint Exatlon États-Unis il y a moins d’un mois, Wilmarie Negrón et Andoni García, pour la Team Contendientes, et Dania Aguillón et Jorge Hugo Giraldo (déjà éliminés) pour la Team Famosos.

On a beaucoup parlé de ces athlètes sur les réseaux sociaux, puisqu’ils voudraient qu’Andoni participe le moins possible aux circuits pour qu’il puisse atteindre la grande finale de la compétition, et plus récemment de Wilmarie Negrón, qui a montré une longue séquence de victoires. et maintenant, dans le tableau des performances, il est en passe de détrôner Norma Palafox de la première place, ce qui a suscité toutes sortes de commentaires de la part des fans des deux équipes.

Dans le tableau des performances des athlètes qui continuent à Exatlon États-Unis, Norma Palafox, de l’équipe Famosos, continue en tant que leader mondial, avec 253 victoires et 153 défaites, totalisant 60,47% d’efficacité, mais il y aurait une autre femme qui serait pratiquement “Sur les talons” de Norma, et non, ce n’est pas exactement une autre des athlètes qui, comme Norma, font partie de la compétition depuis le premier jour, c’est Wilmarie Negrón, qui est venue à la compétition il y a trois semaines, et elle n’est déjà plus qu’à quelques victoires d’être le leader d’Exatlon aux États-Unis et de déplacer ainsi Palafox de la première place qu’elle occupe confortablement depuis des semaines.

A ce jour, Negrón compte 40 victoires et 24 défaites, ce qui lui confère une efficacité de 60,00 %, et la hisse à la deuxième place, légèrement en dessous de Norma. Bien sûr, cela, compte tenu du fait que Wilmarie a rejoint la compétition récemment, a généré beaucoup de réactions en faveur et contre. Ne manquez pas cette vidéo avec plus d’informations.

Sur ce, les fans n’arrêtent pas de commenter : « C’est facile Wilmary et Andoni sont frais, il ne semble pas juste qu’ils soient au-dessus d’Ana et Mirna et près de Palafox ils le sont depuis 22 semaines et ce n’est pas la même chose de jouer trois ou quatre semaines à la différence d’eux n’est pas fairooooo. ” Un internaute assure, tandis qu’un autre dit que « je vais seulement dire que Wilmarie est entrée il y a deux semaines et un peu plus, ce n’est pas juste qu’elle soit au dessus de Mirna, Ana, Viviana et Norma, elle a peut-être peu de carrières mais au temps de choisir un leader, vous devez voir combien de courses il a gagnées et perdues. »

La réalité est que Wilmarie a eu moins de passes, donc son pourcentage de victoires et de défaites est plus élevé pour le peu de temps qu’elle a dans la compétition, à un moment aussi important, et très proche de commencer les défis individuels.

